El séptimo foco del virus de Newcastle en la Vall d'Albaida golpea a una granja con 26.000 pollos en Ràfol de Salem

Las autoridades veterinarias de la Comunitat Valenciana han notificado un nuevo foco de enfermedad de Newcastle en una granja de pollos de engorde localizada en el municipio de Ràfol de Salem, a algo más de 10 kilómetros del último brote anterior notificado en el municipio de Terrateig el pasado 9 de marzo.

El número total de focos de enfermedad de Newcastle notificados en España en aves de corral en la presente temporada se eleva ya 7, detectados todos ellos en la comarca de la Vall d'Albaida. La última granja golpeada por el virus tiene un censo de 26.300 broilers de 35 días de edad. La sospecha de la enfermedad vino derivada de la comunicación de un aumento de mortalidad de en torno al 10 % de los animales el pasado 4 de abril. Según la información manejada, las aves estaban vacunadas contra la enfermedad.

Las muestras captadas por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat Valenciana se remitieron al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia de la enfermedad de Newcastle en España, donde se ha confirmado por PCR la presencia de una cepa velogénica del virus.

Como es habitual, se han adoptado una serie de medidas de contención, entre las que destacan la inmovilización inmediata de la granja afectada desde la fecha de sospecha o la realización de una encuesta epidemiológica con objeto de conocer el posible origen y las granjas en riesgo por movimientos de personas y vehículos. Además, se está procediendo a realizar el vacío sanitario de la granja confirmada, que comporta el sacrificio de los animales y la destrucción de cadáveres, pienso y demás materias contumaces que pudieran vehicular el virus en una planta de tratamiento autorizada.

Por otra parte, se ha establecido una zona de cuarentena alrededor del foco. En el radio de 3 kilómetros de la explotación de Ràfol de Salem operan otras cuatro granjas comerciales que se verán afectadas por las restricciones de movimientos, mientras que en el perímetro de 3 a 10 km existen 13 granjas comerciales.

Otra sospecha de virus confirmada

Según ha informado el ministerio, las autoridades de la Comunitat Valenciana también han comunicado una nueva sospecha de la enfermedad en una granja de gallinas ponedoras con un censo aproximado de 32.000 gallinas repartidas en dos naves, localizada a 1 km de la explotación de broilers en Ráfol de Salem. Después de detectarse síntomas nerviosos y una leve mortalidad, los servicios veterinarios tomaron muestras que también fueron remitidas al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, donde se ha confirmado por PCR la presencia del virus, aunque todavía se encuentran pendientes los resultados de patogenicidad del virus.

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Desde el Ministerio de Agricultura se recomienda reforzar la vigilancia pasiva tanto en granjas avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad, así como reforzar las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, incluyendo las medidas de profilaxis sanitaria, en particular el empleo de vacunas. Aunque la vacuna no proteja al 100%, sí que reduce el riesgo de que las aves se infecten, así como reduce la cantidad de virus excretado en las aves vacunadas e infectadas, por lo que limita el riesgo de diseminación del virus a nuevas granjas.