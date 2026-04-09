El vino y el embutido protagonizan una nueva jornada para dinamizar el Mercat Municipal de Ontinyent

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado una nueva edición de la iniciativa “Dissabtes de Mercat”, que el próximo 18 de abril tendrá como protagonista el Mercado del vino y del embutido, una jornada que combinará gastronomía, catas de vino, música en directo y promoción de los comercios del Mercado Municipal. La actividad está impulsada por la Concejalía de Promoción Económica con la colaboración de diferentes asociaciones locales de comercio, hostelería y del sector gastronómico, que participaban este jueves en una rueda de prensa de presentación de la actividad.

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, recuerda que el programa “Dissabtes de Mercat” se inició a finales del año pasado con el objetivo de “dar difusión al Mercat de Dalt y animar tanto a la ciudadanía como a nuevos comerciantes a apostar por este espacio”. La regidora destaca que, a lo largo de los últimos meses, se han impulsado acciones de dinamización como el “Mercat de la Carxofa” o un primer “Mercat del Vi”, así como la campaña “Bon Mercat” durante el periodo navideño. Enguix también incidía en las inversiones realizadas recientemente para mejorar el espacio, como la instalación de una escalera mecánica de acceso al mercado o la creación de un nuevo espacio de restauración. La regidora ponía en valor que los esfuerzos de dinamización ya están dando resultados, con la reapertura reciente de paradas como la recuperación de la antigua pescadería de Maties o el interés por reactivar otros negocios.

En cuanto al “Mercado del vino y del embutido”, la actividad se iniciará a las 11 de la mañana y se prolongará hasta las 18:00 horas, con paradas de vinos y embutidos, catas, propuestas gastronómicas y música en directo. Como novedad, en esta edición participarán también bodegas vinculadas a la asociación Terres dels Alforins Alforins, además de otros productores y establecimientos.

El presidente de la Asociación de Hostaleros Ahval, José Seguí, destacaba la importancia del embutido en la cultura gastronómica local y explicaba que el plato protagonista de la jornada será el arroz al horno, una de las elaboraciones más representativas de la cocina de Ontinyent. Seguí avanzaba que, además del arroz al horno, los establecimientos participantes ofrecerán varias propuestas culinarias basadas en productos tradicionales, como bocadillos de longaniza, morcilla o chorizo inspirados en las tostadas de Pascua, así como elaboraciones más innovadoras como un kebab de figatell o platos con embutidos y legumbres. La jornada también contará con actuaciones musicales a cargo de Rubén Terol, Lady Moon DJ o Funky Games.

Esencia identitaria

La presidenta de la asociación Comerç In, Ana Ferrero, mostraba la satisfacción del sector por participar en esta iniciativa, recordando que “el mercado es el origen de la actividad comercial y una parte esencial de la identidad de nuestros pueblos”. Ferrero explicaba que en esta edición tendrán especial protagonismo los carniceros locales, que han estado elaborando estos días el embutido tradicional propio de las fechas de Pascua, y que también se presentarán novedades y productos innovadores dentro del sector. Desde el colectivo de vendedores del mercado, Rosa Castelló, agradecía el apoyo del Ayuntamiento y de las entidades colaboradoras y animaba la ciudadanía a participar en la jornada. Castelló avanzaba que varios establecimientos del mercado se sumarán a la actividad.

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Finalmente, la regidora de Turismo María José Alhambra, destacaba la importancia proyectar la ciudad a través de la gastronomía y elementos como la marca del Club Gastronómico Mos. Según explicaba, “la gastronomía es un gran atractivo para el turismo y actividades como esta aportan valor tanto en la ciudad como las personas que nos visitan”. La organización ha puesto a la venta 500 tickets anticipados al precio de 10 euros, que incluyen un plato de arroz en el horno y una copa de vino con copa de cristal. Estos tickets pueden adquirirse en la web https://mercatontinyent.com/ hasta viernes 17 de abril, mientras que durante la jornada también se podrán comprar de manera individual otras degustaciones gastronómicas y copas de vino en las diferentes paradas.