El alcalde de Ontinyent pide "tranquilidad y paciencia" ante la inquietud por la recogida puerta a puerta: "No vamos a sancionar"

El aluvión de firmas contrarias y las inquietudes trasladadas por muchos vecinos en torno a la inminente implantación del sistema de recogida 'puerta a puerta' para toda las fracciones de residuos en Ontinyent han llevado al alcalde de la localidad, Jorge Rodríguez, a publicar diversos vídeos en las redes sociales con los que ha querido hacer un llamamiento a la "tranquilidad" de la ciudadanía, a tiempo que ha contestado a algunos de los interrogantes más extendidos entre la población respecto al cambio en la gestión de los residuos.

"A lo largo de los días de Pascua muchas personas me han preguntado: ¿Jorge, qué necesidad tenías de meterte en este berenjenal a un año de elecciones?", se sincera Rodríguez en una de las grabaciones. "Soy plenamente consciente del malestar, que a nadie nos gusta que nos cambien las rutinas y de las dificultades que entraña nuevo sistema. Preguntáis ¿por qué ahora? Porque estamos obligados por la Unión Europea y por el Gobierno de España, pero también porque, si no, perdíamos una subvención de un millón de euros de la UE", comienza el primer edil.

¿Por qué se apuesta por el puerta a puerta y no por un sistema de contendores? Según defiende Rodríguez, "el puerta a puerta es el sistema que venimos haciendo muchos años en Ontinyent: sabemos hacerlo y se trata de hacerlo un poco mejor", indica. "Lo contrario hubiera supuesto poner 700 contenedores en la ciudad, generando espacios de insalubridad, con olores y problemas de plagas como pasa en otras ciudades", afirma el alcalde.

Jorge Rodríguez también aclara en el vídeo que el ayuntamiento "no va a sancionar" porque "no es el objetivo que buscamos, sino ir creciendo de manera conjunta con el reto común de aumentar el reciclaje, reducir el resto e incrementar la orgánica de manera que podamos cobrar menos por su tratamiento y recogida", apunta.

"Va a ser mucho menos complejo de lo que imaginamos"

"Tenemos que estar tranquilos, vamos a ir puerta a puerta si es necesario, haremos cientos de reuniones para explicar el sistema lo mejor posible. Estoy convencido de que, cuando se ponga en marcha, va a ser mucho menos complejo de lo que ahora todos estamos imaginando", continúa Rodríguez, antes de su alegato final. "Pido paciencia, que confiéis en que estamos haciendo lo que creemos que va a ser mejor para la ciudad y que poco a poco va a darnos resultados", apostilla.

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En otro vídeo, el alcalde responde a las inquietudes trasladadas por el vecindario. Por ejemplo, califica de "bulo" que no haya habido un proceso de participación previo a la implantación del sistema y aclara que los pañales podrán depositarse en una serie de contenedores que se mantendrán en la localidad si fuera necesario.