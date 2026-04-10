El Atzeneta buscará salir del descenso en Crevillente

Tan solo quedan cinco jornadas en Tercera Federación y todo está por decidir. Los equipos de la Vall d’Albaida, Ontinyent 1931 y Atzeneta, arrastran dinámicas muy negativas de resultados y ambos conjuntos están inmersos en la pelea por sus objetivos: unos por la salvación y los otros por disputar el playoff.

El Atzeneta visita el domingo a las 18:00 horas al Crevillente Deportivo. Los de Garrido llegan al duelo en una muy mala dinámica, con cinco derrotas consecutivas y ocho partidos sin ganar. La pasada jornada perdieron en El Regit frente al Soneja (0-1), un resultado que les hizo caer a la zona de descenso. El conjunto “taronja” tiene la baja segura por sanción de Ferri, que fue expulsado ante el Soneja. El equipo de la Vall d’Albaida necesita sumar con urgencia los tres puntos para intentar salir de la zona de descenso, aunque también dependerá del resultado que se dé entre el Alzira y el Jove Español, ya que los de la Ribera cuentan con los mismos puntos.

El Crevillente Deportivo se encuentra a cinco puntos del descenso y, por tanto, también necesita una victoria que le dé tranquilidad, ya que de lo contrario se vería inmerso de lleno en la pugna por la salvación. El conjunto del Enrique Miralles llega al duelo tras empatar con el Hércules “B” (1-1). El equipo dirigido por José Manuel Ruiz cuenta con el máximo goleador de la competición, Tiku, que acumula 16 goles, aunque es uno de los peores locales de la liga. En el partido de la primera vuelta, la victoria fue para el conjunto blanquiazul (0-1).

En idéntico horario, a las 18:00 horas, en El Clariano el Ontinyent 1931 recibe al Atlético Saguntino. Ambos equipos están instalados en la zona alta de la clasificación. Los de Roberto Bas acumulan tres derrotas consecutivas, la última en casa frente al Villarreal “C” (0-2), un partido que abrió una pequeña brecha de tres puntos respecto a los puestos de playoff. Para el duelo de este fin de semana, los “blanc-i-negres” tienen las bajas por sanción de Chimo Reig y Jorge García. Además, están muy pendientes de la enfermería por jugadores como Alberto Oca, que en el partido frente al “mini submarino” se retiró lesionado.

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El Atlético Saguntino es equipo de playoff, con 53 puntos en su haber. La pasada jornada se impuso al Jove Español (2-1). Los romanos no tienen jugadores sancionados y, tras un pequeño bache, llegan con confianza a la capital de la Vall d’Albaida. Los de Guillem Beltrán afrontan el duelo con hambre de revancha tras la derrota en el partido de la primera vuelta (0-1), con un gol de David Micó sobre la bocina. Los de Roberto Bas buscarán volver a ganar para seguir vivos en la pelea por la promoción de ascenso.