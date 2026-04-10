Bosc Primigeni reabre una vez al mes el torreón de la calle Carneros de Xàtiva reconvertido en observatorio de aves

Es una edificación de época islámica, concretamente del periodo de dominación almohade de Xàtiva. La torre de Carneros, denominada de esta forma al estar situada en la calle homónima, fue adquirida por el Ayuntamiento en 2004, hace 22 años. En 2017 fue cedida a dos entidades ecologistas y utilizada como espacio de observación de aves.

Ahora, Bosc Primigeni quiere revitalizar el uso de la edificación. Y anuncian que van abrirla, al menos, "una vez al mes" para recibir visitantes.

"Se adecuó y se comenzó a utilizar. Está siendo mantenida durante este tiempo. La torre es propiedad del Ayuntamiento y también se hacen visitas guiadas. Nosotros lo que queremos es que la gente sepa que puede venir el primer sábado de cada mes", comenta German Molina, portavoz de Bosc Primigeni.

"El sábado 3 de abril ya vino gente. Lo comentamos con conocidos. Fueron unas veinte personas, queremos que vengan más", prosigue Molina.

La Torre tiene tres pisos, todos visitables. Y en ella se ha escenificado una exposición centrada en las aves. "Ojalá vinieran colegios, creo que será una gran opción", apostillan desde Bosc Primigeni.

Noticias relacionadas

De propiedad privada, el Torreón de Carneros fue adquirido en 1990 por el pintor Fernando Blum. La reformó e instaló en ella su estudio y también la usaba como vivienda temporal. En 2003 la puso a la venta. Tuvo alguna oferta y cuando estaba a punto de ser comercializada, el Ayuntamiento ejerció su derecho de tanteo y retracto y se la quedó por un montante de 106.000 euros. El conjunto comprende una torre principal; un tramo de muralla transitable y otra segunda torre menor.