Fiebre de compras por los saldos en el Economy Cash de Xàtiva antes de ser anexionado por la cadena Hiperber

Es un escenario que suele registrarse cuando se anuncian saldos o grandes descuentos en un comercio. El supermercado Economy Cash ubicado en el Centro Comercial Plaza Mayor anunció el pasado 7 de abril que aplicaría rebajas que oscilan entre el 25 y el 50 % en sus productos. Y, tres días después, las estanterías se están vaciando. Muchos han sido los setabenses -y residentes de pueblos vecinos- que han acudido hasta el establecimiento emplazado a las afueras de la capital de la Costera en busca de oportunidades. En algunas gamas, como la electrónica y el bazar, los descuentos son del 50 % y los productos ya se están acabando. Es una situación similar a la vivida durante la pandemia, cuando la gente salió en masa por la catarsis social generada y empezó a acumular víveres. En este caso las causas son diferentes. "Se han llevado sobre todo lo más caro, al tener descuentos. Por ejemplo, los productos de marcas de alcohol muy concretas y de detergentes se acabaron enseguida", apuntaba ayer una cajera tras ser preguntada por Levante-EMV. En un punto cercano, dos compañeras trasladaban los pocos productos que quedaban en una estantería mientras desmontaban una estructura situada al lado.

Estanterías vacías en el Economy Cash de Xàtiva, actualmente en liquidación de existencias. / José Luis G. Llagües

Las fuentes del sector consultadas confirman a este diario que el supermercado cerrará sus puertas este fin de semana una vez se acaben las existencias. Ha sido adquirido por la cadena Hiperber, en un movimiento similar al realizado el pasado mes de enero en Ontinyent.

Hiperber ya cuenta con un supermercado en Xàtiva, situado en el entorno del Palasiet, ya que en 2022 ocupó el bajo de 1.935 metros cuadrados que había sido utilizado por Mercadona. El establecimiento del Centro Comercial Plaza Mayor reabrirá con los colores corporativos y el negocio de la nueva cadena, una vez se haya formado al personal y se hayan realizado las reformas necesarias.

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En el polígono industrial sí hay otros supermercados de cadenas que son competencia. Sin embargo, Hiperber se ha hecho con un supermercado que cuenta con el añadido de la llegada de los potenciales clientes que visiten el resto de tiendas del centro comercial Plaza Mayor. De hecho, todo aquel visite el centro comercial situado a las afueras de Xàtiva aún tiene un par de días para intentar hacerse con los productos que están liquidando en Economy Cash. Aunque cada vez quedan menos.