La Fúmiga vende más de un tercio del aforo total de su concierto de la Nit Jove de Xàtiva en una hora

Es uno de los eventos musicales de la programación de la Fira de Xàtiva que cada año suele registrar un "sold out". La Nit Jove reúne a un público ecléctico, con ganas de pasarlo bien. Y este año es una ocasión especial, ya que el grupo alcireño la Fúmiga ha incluido a la capital de la Costera dentro de la gira de despedida que ha coordinado en 2026. Romàntic Dimoni y Naina les precederán en el escenario.

El Ayuntamiento de Xàtiva hizo público ayer el momento del inicio de la venta de las entradas de la cita a través de la plataforma 360. Y en una hora ya se ha comercializado un tercio del total del aforo inicial. Así, lo han confirmado desde el propio consistorio explicando que "ya se han vendido más de 2.300 entradas". Inicialmente, el aforo previsto para los conciertos de la Murta es de 6.000 personas, aunque desde el Ayuntamiento exponen que "si se agotaran las entradas, cabe la posibilidad de ampliarlo algo más". Todos los indicios apuntan a que puede ocurrir.

No es la primera vez que ocurre algo así con la banda nacida en la Ribera. Cabe recordar que en octubre del año pasado agotaron en solamente media hora las 18.000 entradas de su último concierto, programado en el Roig Arena. Una cita especial.

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De momento, los boletos para acudir al concierto de Xàtiva se están vendiendo a buen ritmo. La Fúmiga ya vendió todas las entradas del concierto con tintes reivindicativos que protagonizaron en 2024 en el marco de la Fira de Xàtiva.