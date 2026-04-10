Herido un operario en Ontinyent tras sufrir una caída en las obras de la piscina cubierta municipal

Un hombre de 31 años de edad ha tenido que ser trasladado al Hospital General de Ontinyent este viernes por la tarde después de sufrir una caída mientras trabajaba en las obras de remodelación de la piscina cubierta municipal, en la calle Vicent Lluís Montés Penadés.

Después de que el centro de coordinación de emergencias del 112 haya recibido el aviso del accidente laboral, hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), junto con la Policía Local. Según ha podido saber este diario, a la llegada del dispositivo de emergencia el operario se encontraba consciente en todo momento, aunque tenía una herida por la que sangraba en el hombro, como consecuencia del golpe sufrido por la caída.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el suceso se ha notificado a las 16.11 horas de este viernes y el hombre ha resultado herido con politraumatismo.

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Fuentes municipales explican que la empresa contratista de las obras de la empresa cubierta -como es habitual en estos casos- suscribió con el ayuntamiento un protocolo de seguridad y salud antes de iniciar los trabajos. El consistorio va a ponerse en contacto con la firma adjudicataria de la actuación para conocer las circunstancias del accidente laboral y para comprobar si se cumplían las medidas de seguridad cuando se ha producido la caída.