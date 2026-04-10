La oferta de alquileres toca suelo en Xàtiva mientras el precio medio roza ya los 900 euros

Entre 5 y 11 anuncios para una ciudad de más de 30.000 habitantes. La oferta de viviendas de alquiler no vacacional en los principales portales inmobiliarios ha marcado un nuevo mínimo al comienzo del mes de abril en Xàtiva, mientras el precio sigue escalando hasta rozar ya los 900 euros de medio.

La capital de la Costera se situó en 2025 entre las ciudades valencianas en las que el coste de arrendar una vivienda experimentó una subida porcentualmente más elevada, del 24,1%.

En febrero, según la última estadística del portal Idealista, el indicador se moderó respecto al mes anterior un 3,7%, al pasar de los 8 euros el metro cuadrado a los 7,7 €/m2. Sin embargo, a fecha de ayer el precio medio de los alquileres alcanzaba los 8,64 euros/m2 tras registrar un nuevo incremento. A principios de esta semana, de hecho, resultaba imposible encontrar un piso por menos de 750 euros en toda Xàtiva. Las ofertas por menos de ese montante suelen volar en cuestión de horas. Entre el miércoles y ayer jueves se incorporaron al mercado dos propiedades que se arriendan por una cantidad inferior: una es una casa de 40 metros cuadrados en la zona de Sant Jordi destinada a una sola persona (que cuesta 500 € al mes), y otra es una vivienda de 143 m2 en la calle Rinconada de la Coloma (por 600 euros/mes).

El resto de los anuncios visibles en las webs especializadas marcan precios superiores a los 700 euros y, para acceder a ellos, a menudo se piden requisitos como un importe mínimo de nómina de 2.000 euros al mes o que el inquilino no tenga animales. Hay un inmueble por 700 €, cuatro por 800 euros (de 65 m2, 79 m2, 90 m2 y 137 m2) y un piso de 100 m2 por 900 euros al mes. Desde hace unos meses proliferan también las ofertas de grandes chalés en la localidad. Ayer podían localizarse dos en los portales más visitados del sector: uno por 1.200 euros en la zona de la Bola y otro en Bixquert, por 2.000 euros. Como alquileres de temporada, también se ofertaban una villa de "lujo" en Bixquert por 3.000 euros y un piso de 120 m2 en la calle Gregorio Molina por 750 euros. "Inquilinos responsables con nómina demostrable. Sin niños ni mascotas", reza el anuncio entre el listado de condiciones que se ponen a los demandantes.

Idealista albergaba este jueves un total de 11 anuncios en Xàtiva, por los 7 de Fotocasa y los apenas 5 de Habitaclia.

Precios bastante más bajos en Ontinyent

En Ontinyent también se identificaban ayer un máximo de once viviendas en el mercado de alquiler en los principales portales inmobiliarios, aunque en la capital de la Vall d'Albaida los precios siguen estando bastante más bajos, con una media de 627 euros. En Idealista, tan solo tres pisos superaban los 700 euros: uno en Sant Rafel de 80 m2 por esa cantidad, otro en la calle Dos de Maig por 725 € (casi 100 m2) y otro de 92 m2 en el barrio del Llombo por el que se piden 850 euros.

En el listado, en cambio, pueden encontrarse cinco domicilios en régimen de arrendamiento cuyo coste mensual oscila entre los 600 y los 650 euros y otros inmuebles por 520 y 525 euros en Sant Josep y Sant Rafel (uno de 90 m2 y otro de 50 m2). Hay, incluso, un pequeño estudio en pleno centro de Ontinyent a un precio de 490 euros mensuales. Eso sí, resulta imprescindible saber vivir de manera recogida para tomarlo como residencia: su tamaño es de 20 metros cuadrados.