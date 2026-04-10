El Olímpic de Xàtiva se enfrenta al Independiente de Alicante

El Olímpic de Xàtiva afronta este sábado un nuevo compromiso liguero en La Murta. El conjunto setabense recibirá al Independiente de Alicante a partir de las 16.30 horas en un encuentro que llega en un momento decisivo de la temporada.

El entrenador del Olímpic, José Manuel Rueda, ha explicado durante la previa que el equipo llega con buenas sensaciones tras los entrenamientos de la semana. “Hemos hecho martes y jueves de entrenamiento y la verdad es que veo a los jugadores que tienen ganas de que llegue ya el sábado”, ha señalado.

En cuanto a la disponibilidad de la plantilla, Rueda ha confirmado varias ausencias. “Está Nico Cabanes sancionado, está Héctor sancionado. Emilio, por la situación personal suya, también está fuera y estamos ahora mismo 18”, ha indicado. El técnico ha precisado además que no descarta completar la convocatoria con algún futbolista del juvenil.

Sobre el parón competitivo, el entrenador ha reconocido que podía resultar útil para el grupo. “Yo soy de los que pienso que a lo mejor los descansos pueden venir bien a la hora de limpiar mente y la cabeza”, ha afirmado. Rueda ha recordado también que el equipo llegaba de ganar en Alberic, aunque ha admitido que no quedó plenamente satisfecho con el juego mostrado en las últimas semanas. “Es verdad que las sensaciones no habían sido las mejores posibles a la hora de sensaciones con balón o de juego, pero al final el resultado fue positivo y te hacen mirar la semana de diferente manera”, ha dicho.

El técnico setabense ha insistido en la importancia del choque ante el conjunto alicantino. “Jugamos en casa y es otra final. A partir de ahora no se puede fiar de nada”, ha manifestado. Rueda ha remarcado que el equipo lleva tiempo compitiendo con esa exigencia: “Llevamos jugando finales los últimos dos meses”.

Pese a que el Independiente de Alicante llega situado en la zona media de la clasificación, el entrenador del Olímpic ha advertido del riesgo de interpretar el encuentro como un partido cómodo. “Es un equipo que ahora mismo está en una zona intermedia y eso puede ser bastante engañoso”, ha explicado. Además, ha recordado el precedente de la primera vuelta, resuelto con triunfo setabense por 0-3, aunque ha dejado claro que no espera un duelo sencillo: “Ellos querrán venir aquí a hacernos daño y nosotros no podemos caer en la dinámica de que sea un partido”.

Rueda también ha apuntado que el contexto del partido será distinto al del choque disputado en Alicante. “Seguramente sea un partido bastante diferente el que se jugó allí en Alicante al que se juega aquí”, ha indicado. En ese sentido, ha subrayado que las dimensiones de La Murta pueden condicionar el desarrollo del juego y ha pedido a su equipo evitar un ritmo excesivamente lento.

El entrenador del Olímpic ha reclamado máxima atención pese a la situación clasificatoria del rival. “No dejarse engañar, no que esté enterrado nadie del equipo porque no se juega nada”, ha advertido.

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Rueda ha resumido el escenario con claridad al referirse a lo mucho que hay en juego este fin de semana. “Nosotros tenemos que pensar que es otra última bala que tenemos este fin de semana, que si ganamos seguimos teniendo opciones y si no ganamos pues en función de lo que pase prácticamente no tendremos casi opciones”, ha concluido.