Ontinyent abre a la participación ciudadana el diseño de su Plan Estratégico 2030

El Ayuntamiento de Ontinyent ha puesto en marcha el proceso de elaboración del Plan Estratégico Ontinyent 2030, una iniciativa que pretende definir el modelo de ciudad para los próximos años y que pondrá un especial acento en la participación de la ciudadanía. El documento servirá como hoja de ruta para consolidar el modelo de ciudad desarrollado en los últimos años y anticiparse a los nuevos retos económicos, sociales y ambientales del futuro.

El regidor de Hacienda del Ayuntamiento de Ontinyent, Juan Pablo Úbeda, destacaba que el nuevo plan “nace con la voluntad de que el diseño de la ciudad del futuro esté plasmado en un documento de planificación, y que este que sea fruto de un proceso abierto a la ciudadanía”. Úbeda recordaba que Ontinyent parte de una situación de partida sólida, después de quince años de transformaciones importantes en ámbitos diversos. Así, en este periodo se han impulsado infraestructuras y servicios como el nuevo hospital, los juzgados, el Museo del Textil o el parque de las Mamás Belgas; nuevas dotaciones como la Casa del Diezmo; y un elemento fundamental ha sido el desarrollo del campus universitario, que ha permitido contar con cinco grados y un máster, a los cuales se sumará la futura implantación de la primera facultad pública de Veterinaria de la Comunidad Valenciana, que supondrá una inversión prevista superior a los 70 millones de euros.

Para el regidor de Hacienda, todos estos avances hacen que la ciudad “no parta de cero” pero “el mundo cambia muy rápido y tenemos que prepararnos para los nuevos retos”, y por este motivo el Plan Estratégico Ontinyent 2030 planteará así una visión de ciudad basada en varios ejes principales, entre los cuales destacan el refuerzo de Ontinyent como ciudad de oportunidades, con un tejido industrial y comercial fuerte y un campus universitario en crecimiento; la consolidación de un modelo de ciudad verde y sostenible, con políticas de movilidad sostenible, eficiencia energética y regeneración de espacios naturales; y el desarrollo de una ciudad con calidad de vida, con políticas sociales que garanticen oportunidades para todas las personas.

Participación ciudadana

Uno de los aspectos centrales del proceso será la participación ciudadana. El Ayuntamiento implicará en la elaboración del plano asociaciones, empresas, centros educativos, entidades sociales y la ciudadanía en general, puesto que, según apuntaba Úbeda, “la mejor garantía de éxito del Plan Estratégico Ontinyent 2030 es que la gente lo sienta como propio”. Para facilitar esta implicación directa de la población se pondrá en marcha la campaña “El Ayuntamiento al barrio”, una iniciativa con la cual representantes municipales recorrerán los diferentes barrios de la ciudad para escuchar propuestas, inquietudes e ideas de la ciudadanía.

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El proceso de elaboración del plan se desarrollará entre abril de 2026 y febrero de 2027 y se dividirá en cuatro fases: una primera de diagnóstico para analizar la situación actual de la ciudad; una segunda centrada en la participación para definir la visión compartida; una tercera de elaboración de la estrategia y, finalmente, una cuarta fase de definición del plan de acción con proyectos prioritarios y sistemas de evaluación. El regidor incidía en que “queremos continuar construyendo una ciudad todavía mejor, preparada para el 2030 y para los retos que vendrán, y por eso queremos contar con todas y todos, y animamos a la gente a hacer efectiva esta participación”, concluía Juan Pablo Úbeda.