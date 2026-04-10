Ontinyent ejecuta acciones de control de plagas contra las cucarachas al casco urbano, urbanizaciones y polígonos

El Ayuntamiento de Ontinyent está llevando a cabo este mes de abril una de las tres batidas anuales de control de plagas que se realizan cada año. Desde el departamento de Medio Ambiente se ha explicado que “cada año se hacen tres de estos tratamientos, dos de carácter completo y un tercero de repaso, con los que llegamos tanto al casco urbano como las urbanizaciones y finalmente en los polígonos”. Igualmente, se recuerda que "el tratamiento durante las primeras horas provoca alteraciones en el sistema nervioso de los insectos, lo que puede provocar que salgan de sus hábitats para morir y sean más visibles para la ciudadanía".

También exponen que "la acción forma parte de un control integrado de plagas urbanas basado en criterios de máxima efectividad y mínima toxicidad para las personas y el medio ambiente". "Se trata de un servicio especializado, prestado por una empresa con experiencia en más de 100 municipios, que supone una inversión anual próxima a los 50.000 euros, e incluye una planificación técnica rigurosa que ajusta las intervenciones en las condiciones meteorológicas, al índice de presencia de cada plaga y a las necesidades concretas de cada momento", prosiguen las mismas fuentes.

"Así, esta primera actuación general se lleva a cabo en el mes de abril, en verano tendrá lugar la segunda, y la tercera actuación se programará en función de la evolución real de las plagas, tal como establece la metodología técnica del servicio. El plan de control incluye acciones regulares contra cucarachas, roedores, mosquito tigre, palomas y legionela, y combina actuaciones generales con la respuesta inmediata a cada aviso individualizado por parte de la ciudadanía", comentan desde el consistorio.

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"Igualmente, cada aviso que llega activa una inspección y, si hace falta, un tratamiento específico en un máximo de 48 horas", comentan fuentes del Ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento se ha agradecido "la colaboración ciudadana para comunicar cualquier incidencia al teléfono del Ayuntamiento o la aplicación móvil municipal, puesto que es la mejor manera para poder actuar cuánto antes y dar una respuesta adecuada”, apuntan.