El personal del hospital de Ontinyent pide "un calendario concreto" para la apertura del nuevo hospital

La protesta ciudadana convocada esta semana para reclamar mejoras sanitarias en Ontinyent, junto con las filtraciones de agua que han inutilizado tres quirófanos del viejo hospital de la localidad han puesto el foco en los vaivenes sobre la apertura definitiva del nuevo centro sanitario, prevista para esta primavera y que, en principio, debería materializarse en mayo.

Este jueves, el equipo de enfermería del área quirúrgica del hospital difundió una carta en la que expresa su "preocupación" ant lo que consideran "una situación inaceptable". "Las infraestructuras sanitarias no son un lujo, sino una necesidad esencial, una instalación acabada que permanece cerrada representa un derroche de recursos públicos y una fala de respeto hacia los profesionales y la ciudadanía", afirman en la misiva.

"Como profesionales de la salud somos testigos directos de las consecuencias de esta situación. Las listas de espera se alargan, los pacientes y las familias se ven obligados a desplazarse. En definitiva, son las personas más vulnerables las que sufren con más intensidad estos incumplimientos", mantienen las profesionales del servicio.

"Tenemos un compromiso ético irrenunciable de garantizar cuidados seguros y de calidad, y defender el derecho a una atención sanitaria digna. Por lo tanto, no podemos permanecer en silencio", continúa la comunicación, en la que se recuerda que esta situación "se ha agravado en los últimos días por los problemas aparecidos en el hospital viejo", que han provocado "una nueva interrupción de la actividad quirúrgica con impacto directo en los pacientes y familias que esperan una intervención".

"Falta de información"

"A esta problemática se suma la carencia de información clara para los profesionales sobre la apertura y el funcionamiento del nuevo centro, hecho que genera incertidumbre y pone en riesgo una planificación adecuada de la asistencia", indican desde el equipo de enfermería quirúrgica, apuntando que "la salud de miles de personas no puede continuar condicionada por retrasos y silencios administrativos".

La carta difundida termina reclamando a las autoridades competentes "que establezcan con brevedad un calendario concreto y vinculando para la apertura del hospital en condiciones óptimas". "Hagamos un llamamiento a los medios de comunicación, a las asociaciones de vecinos y vecinas, a los representantes políticos y a toda la ciudadanía para que se adhieran a esta demanda. La salud de la comarca no puede continuar esperando", apostilla la misiva.

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De momento, los sindicatos y el personal no conocen la fecha en la que se producirá el traslado de servicios al nuevo hospital. Se especula con la posibilidad de que sea el 8 de mayo, pero la fecha no está confirmada. Desde la Conselleria de Sanidad mantienen que se están cumpliendo los plazos, puesto que se anunció que el hospital abriría antes de verano.