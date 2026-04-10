El primer parque solar del Carraixet de Xàtiva vuelve a la casilla de salida con 1.200 paneles menos y la línea eléctrica soterrada

Fue el primer parque solar de cierta entidad que se anunció en Xàtiva dentro de la oleada de proyectos surgidos tras la pandemia. Tres años después de iniciarse formalmente su tramitación, sin embargo, la planta promovida por una empresa de Benimàmet en la zona del Carraixet ha vuelto a la casilla de salida con una serie de reajustes para tratar de salvar los escollos que la actuación se ha encontrado en el camino con carácter previo a su autorización.

En un principio, la propuesta diseñada por la compañía Parque Solar Sito's King planteaba la instalación de 5.976 módulos fotovoltaicos sobre una parcela agrícola no urbanizable de 60.000 metros cuadrados ubicada junto al barranco del Tossal de la Palma y la carretera CV-563 que une la Llosa de Ranes con Manuel. Aunque el emplazamiento se mantiene invariable, el nuevo proyecto que la Conselleria de Innovación e Industria acaba de sacar a información pública reduce en un 20% el número de placas solares contempladas, hasta las 4.776. Son 1.200 menos que el planteamiento inicial. El presupuesto de la inversión también ha menguado un 30%, al pasar de los 786.590 euros a los 549.927 €.

El motivo principal por el que el parque solar vuelve a someterse a información pública es el soterramiento integral de la línea de evacuación, que afectará a cuatro nuevas parcelas. En un principio se diseñó un trazado de alta tensión con un tramo aéreo inicial de 353 metros sobre tres torres, seguido de un tramo subterráneo de 3,7 kilómetros de longitud, que daría pie a otro tramo aéreo de casi 100 metros para salvar un barranco, con tres torres más. Sin embargo, los cambios introducidos contemplan una línea subterránea de 3.232,82 metros entre el parque solar y el punto de conexión que afectará a 23 parcelas entre los términos municipales de Xàtiva y la Llosa de Ranes.

En su tramitación inicial, la actuación recibió diferentes informes desfavorables de la Dirección General de Medio Natural y Animal, el Ayuntamiento de Villanueva de Castellón o el área de Carreteras de la Diputación de Valencia, mientras que los servicios de Paisaje y Planificación Territorial de la Generalitat informaron favorablemente, imponiendo una serie de condicionantes. Sin embargo, a principios de enero de este año, la administración autonómica advirtió de la omisión de información en la documentación presentada por la promotora relativa a la instalación eléctrica en baja tensión, lo que desembocó en el reseteo del procedimiento. La empresa procedió a redactar otro proyecto refundido de dicha instalación con el objetivo de "subsanar las deficiencias encontradas".

La instalación fotovoltaica mantendrá una potencia de 3,88 megavatios y generará energía para inyectar a la red y obtener beneficio económico con su venta.

Quince días para alegar

La promotora ha presentado los preceptivos estudios de integración paisajística e impacto ambiental, junto con un plan de desmantelamiento y restitución del terreno y el entorno afectado. También solicita la concesión demanial para la ocupación del subsuelo en las vías pecuarias Colada Azagador de la Marca, Colada de Santa Ana y Cañada Real de Castilla. Los interesados en presentar alegaciones al proyecto disponen de 15 días para hacerlo.

La actividad se ubica un ámbito relativamente llano, en un entorno eminentemente agrícola, aunque altamente antropizado. Del estudio practicado se desprende que el área en el que se ubica la instalación fotovoltaica no es visible desde la Ermita de Santa Ana, por la fisiografía del terreno, aunque previsiblemente sí lo será desde la Ermita del Puig, a aproximadamente 2.450 metros, así como desde el casco urbano de La Llosa de Ranes y el diseminado de El Carraixet, a aproximadamente 1.500 m y 885 m, respectivamente. Sin embargo, los informes destacan que los cultivos del área actuarán como pantalla vegetal y reducirán en la práctica la cuenca visual desde los puntos de observación considerados.

En la zona norte de la parcela se conservará una franja de 50 metros respecto al Barranco del Tosal de la Palma inalterada, con la vegetación existente en los márgenes del cauce, que se complementará con la plantación de otros ejemplares arbóreos. El bosquete denso de pinos ubicado en el mismo ámbito será respetado. En la zona sur, la parcela limita con el trazado de la carretera CV-563. En esta franja, se respetará el montículo existente, paralelo al trazado de la carretera, manteniendo la vegetación existe en el talud, entre el margen de la carretera y la cúspide del montículo, lo que impedirá la visión de la planta desde el recorrido escénico que constituye dicha carretera.

En la zona del Carraixet de Xàtiva se han proyectado en los últimos tres años hasta tres parques solares. En julio de 2025, la Generalitat frenó el proyecto "Tosal Solar" y lo obligó a someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por su proximidad a Les Salines de Manuel y su afección a una planta amenazada. La semana pasada, por otra parte, salió por segunda vez a información pública otro parque fotovoltaico en el sector que, bautizado como "Casa de la Llum", contempla una inversión de 2,8 millones de euros y la implantación de 9.360 módulos fotovoltaicos en los términos de la capital de la Costera, Manuel y Castelló.