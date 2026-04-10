Volvemos a La Murta. No les miento si les digo que me pilla a contrapié, entre Pascuas, lo que me obliga a volverme a centrar (es el peligro de desconectar) pero también tengo claro que no quiero procrastinar, demorar algo sabiendo que lo vas a tener que hacer. No quiero aplazarlo más, quiero volver a engancharme. No puedo demorar acudir al fútbol.

La recta final de la liga no permite errores. Este sábado será de nuevo determinante pues jugamos antes nosotros y más tarde el Torrevieja, equipo al que queremos pillar. Nos acostaremos o igual o más cerca de él, porque no quiero hacerlo más lejos. Si así es, si nos alejamos de él, me temo que volverá a plantearme lo de procrastinar. No es rival fácil el Independiente aunque en esta ocasión tiene muy pocas opciones de promocionar. Además está por ahí el Novelda, viejo conocido, con los mimos puntos que el Olímpic pero que acumula cuatro victorias consecutivas.

Quiero acudir a La Murta porque quiero ver qué equipo me encontraré. El mismo entrenador ha metido presión a los jugadores pues no le ha convencido en las últimas jornadas, el juego desarrollado, las decisiones tomadas en el terreno de juego, y eso hace que tenga ganas de ver si hay intensidad, motivación y juego. El equipo llega con dos victorias en los últimos cinco partidos, el Torrevieja un única victoria y cuatro derrotas. Mejor estamos nosotros que ellos.

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Porque en este tramo ya no vale mirar hacia otro lado: toca estar, apretar y creer… y La Murta, una vez más, dictará sentencia.