«Fuego cruzado» sobre Santa Clara

No entró bien en el siglo XX el Real Monasterio de Santa Clara o de la Asunción de Xàtiva que, desde su fundación en 1325 por Na Saurina d’Entença, viuda del almirante de la Corona de Aragón Roger de Lauria, fue poderoso y referente en tierras valencianas, tuvo como abadesa a la hermana del papa Borja Alejandro VI, Beatriz, y jurisdicción sobre numerosas villas y lugares del antiguo Reino de Valencia. A la brutal destrucción de su bello claustro gótico y otros elementos arquitectónicos, durante la Guerra Civil Española -para ubicar un impropio y desintegrador proyecto de mercado municipal-, además del saqueo, incendio y desaparición de valiosas obras de arte, donadas por generaciones de setabenses, le sucedió una mediocre y parcial reconstrucción, no acorde a su rico legado.

Siguió su infortunio en este siglo con la venta, por la orden religiosa a la que tanto dio, y un fallido proyecto especulador, sin que ninguna administración, con posibilidad legal, actuara, ni para reintegrar el expolio de Xàtiva de más de 200 obras de arte catalogadas. Acabó en manos de un banco y para su compra, sin contribución alguna cultural estatal, autonómica o provincial, en una decisión valiente, el ayuntamiento hubo de abonar distintas anualidades desde el presupuesto municipal.

Su olvido contrastó con el interés de la Generalitat Valenciana por el Real Monasterio de Santa María de la Valldigna, no mucho más histórico que el de Santa Clara de Xàtiva, y que sí está restaurando -1,2 millones para su plan director y muralla sur-, incluido en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana como “templo espiritual, histórico y cultural del antiguo Reino de Valencia y símbolo del pueblo valenciano, al igual que lo pretende, ahora, el diputado provincial por el partido judicial de Xàtiva, que preside, además, la corporación, para el Real Monasterio de Santa María del Puig.

Con el polémico devenir de los proyectos, en el antiguo monasterio, de los nuevos juzgados y centro Raimon de actividades culturales, la incertidumbre vuelve a acechar al antiguo cenobio. Compartir un espacio físico, histórico y arquitectónico caracterizado durante siglos por su homogeneidad y unidad constructiva para un fin concreto: servir a las funciones de monasterio, difiriendo en su tipología de uso, arrojaba la duda, desde el principio, por la dificultad añadida de conjugar arquitectónica y funcionalmente ambos proyectos en el conjunto, sobre si no se pudo o supo encontrar un proyecto integral, como el que sí se ha desarrollado en otros antiguos monasterios históricos de España y Europa.

A la cuestión del intrincado apoyo de una Generalitat, a la que le cuesta pronunciarse sobre la recuperación histórica, arquitectónica y arqueológica del monumento, sin dejar perder ningún elemento, lo que debería ser una prioridad, como la de las obras de arte exclaustradas de las que sólo quedó el cuadro de “La Santa Cena”, de Vicente López, que hay que restaurar para poder mantener su cesión temporal, se suman las luces y sombras de ambos proyectos en su configuración, evolución y futuro, que merecían una aclaración más detallada, como un aspecto importante para conseguir un apoyo decidido, unitario y sin fisuras por parte tanto de la opinión pública como de las administraciones implicadas.

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No cabe ahondar más en la desventura del emblemático antiguo monasterio setabitano, con el desacuerdo y el "fuego cruzado", al que asiste atónita la sociedad setabense, entre los responsables políticos autonómicos y los de la ciudad -con posibilidad de alternancia en el gobierno-, que deberían ser conscientes de los avatares sufridos por este valioso conjunto que, con tanta pérdida, ha llegado a la actualidad con un grave deterioro. Hagan el esfuerzo que el valioso monumento histórico-artístico bien merece.