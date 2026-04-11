De cuando la izquierda no se aclara

Cada día somos capaces de despertarnos con una nueva, que no significa que sea la de vivir nuevas experiencias, sino de sorprendernos al darnos cuenta lo cafres y tarugos que somos y la seguridad de que pase lo que pase seguiremos siendo inútiles de salón, tontos de remate y vividores del ego que tarde o temprano nos lleva a la idiotez y la estupidez. No tenemos remedio.

Los que nos proclamamos de izquierdas tenemos el vicio de repetirlo hasta en sueños para que quede bien claro que la denominación nos vendrá grande y ancha, tarde o temprano. Que levantaremos la voz y el puño contra los que debieran ser los compañeros de luchas y fatigas para demostrar que no ponerse de acuerdo es el reverso del DNI, aunque luego nos demos de bruces contra la pared por ser tan inútiles como somos.

O sea, celebramos a bombo y platillo que hemos convencido a los de Podemos que hayan aceptado meterse en la coalición de izquierdas de Andalucía, como si eso fuese un gran logro, cuando debería ser lo normal. 32 grupos juntitos (es un decir tan tremenda barbaridad de partidos) y ya estamos en el mismo saco. Ale, a ver lo que dura esta realidad tan evidente, ya que sabemos que en 5 o 6 meses se acabó la buena sintonía y comienzan las discrepancias. A la mínima tontería se acabó lo que se daba y todos a la greña, mientras los de la orilla contraria se descojonan de ver el panorama para matar. Somos incorregibles y es más difícil que la izquierda se ponga de acuerdo que verle la sombra al viento.

Intentar ser tan exclusivos nos lleva al desastre más completo. Es tiempo de recoger cables de barca y remar en la misma dirección, si alguien es capaz de abandonar el ego que produce malestar general que no lo quita ni el Almax ni el Ibuprofeno. Ni siquiera lo quita compartir cultura, pero de la buena, de esa que provoca resacas de placer si vamos al Gran Teatre o al Echegaray, porque a los que vivimos en provincias (en pueblos y ciudades fuera de la capi) nos han robado una compañía de Teatre Micalet que después de 30 años programando calidad y en valenciano, se han encontrado con demasiados egos de los que mandan, que anunciaron rellenar el vacío que dejaba la compañía y estamos en abril y comienzan a aparecer telarañas en la sala. Toma del frasco carrasco o “Vicentet si vas a l’hort”. Otra de las izquierdas que se miran el ombligo y se les cae la baba.

Y mire usted por donde, ahora resulta que como postre de Pascua, el Consell le dice al Consistorio de Xàtiva que se arrepiente de los besos que se dieron en secreto y que les devuelvan los 400.000 euros del ala que les transfirieron para comenzar las obra del Centre Raimon (el CRAC). Que se rompe el convenio y adiós muy buenas. Todo estaba atado, pero no contaban con que el torero Vicente Barrera (exconseller de Cultura y otros consellers criados en la derecha) iniciaría el papeleo de las banderillas para aleccionar a su sucesora Maria del Carmen Ortí y enviar a Santa Clara al limbo de unas obras que dejan a Xàtiva sin un edificio con proyecto de rehabilitación. Y a Raimon con su legado esperando una solución. Una vez más, la derechona cobarde inicia una venganza contra un Ayuntamiento de izquierdas que se queda con el culo al aire, a menos que se aclamen a Vicent Mompó, el de la Dipu, intercediendo Natalia Enguix (protectora de Ontinyent) y se salve una situación muy, pero que muy comprometida.