Ontinyent introduce cambios en el ‘puerta a puerta’ para facilitar la recogida

El aluvión de firmas contrarias y las inquietudes trasladadas por muchos vecinos en torno a la inminente implantación del sistema de recogida 'puerta a puerta' para toda las fracciones de residuos en Ontinyent han llevado al alcalde de la localidad, Jorge Rodríguez, a salir a la palestra para hacer un llamamiento a la "tranquilidad" de la ciudadanía. A través de diferentes vídeos publicados en redes sociales, el primer edil también ha contestado a algunos de los interrogantes más extendidos entre la población respecto al cambio en la gestión de los residuos.

Uno de las más recurrentes es qué pasa si en las viviendas no hay espacio para almacenar todos los cubos necesarios para cada una de las fracciones. Aunque, en un principio, se preveía que todo se entregase en cubos independientes repartidos por el ayuntamiento, Rodríguez ha anunciado cambios en la ordenanza para permitir que los envases puedan sacarse a la calle directamente en una bolsa o que el cartón se deje «bien ligado y cerrado dentro de una caja», con tal de evitar la acumulación de tantos pozales.

«Básicamente tendréis un cubo para la basura orgánica microperforado para que no haya olores y otro multifracción en el que podréis dejarlo todo junto sin necesidad de tanto pozal: en un espacio muy pequeño podréis meterlo todo», indica el alcalde. El ayuntamiento tiene previsto comenzar a distribuir los cubos a partir de la segunda quincena de mayo en una serie de lugares establecidos en la ciudad.

"A lo largo de los días de Pascua muchas personas me han preguntado: ¿Jorge, qué necesidad tenías de meterte en este berenjenal a un año de elecciones?", señala Rodríguez en uno de los vídeos. "Soy plenamente consciente del malestar, que a nadie nos gusta que nos cambien las rutinas y de las dificultades que entraña nuevo sistema. Preguntáis ¿por qué ahora? Porque estamos obligados por la Unión Europea y por el Gobierno de España, pero también porque, si no, perdíamos una subvención de un millón de euros de la UE", comienza el primer edil.

¿Por qué se apuesta por el puerta a puerta y no por un sistema de contendores? Según defiende Rodríguez, "el puerta a puerta es el sistema que venimos haciendo muchos años en Ontinyent: sabemos hacerlo y se trata de hacerlo un poco mejor", indica. "Lo contrario hubiera supuesto poner 700 contenedores en la ciudad, generando espacios de insalubridad, con olores y problemas de plagas como pasa en otras ciudades", afirma el alcalde.

Jorge Rodríguez también aclara en el vídeo que el ayuntamiento "no va a sancionar" porque "no es el objetivo que buscamos, sino ir creciendo de manera conjunta con el reto común de aumentar el reciclaje, reducir el resto e incrementar la orgánica de manera que podamos cobrar menos por su tratamiento y recogida", apunta.

Pañales y compresas

"Tenemos que estar tranquilos, vamos a ir puerta a puerta si es necesario, haremos cientos de reuniones para explicar el sistema lo mejor posible. Estoy convencido de que, cuando se ponga en marcha, va a ser mucho menos complejo de lo que ahora todos estamos imaginando", continúa Rodríguez, antes de su alegato final. "Pido paciencia, que confiéis en que estamos haciendo lo que creemos que va a ser mejor para la ciudad y que poco a poco va a darnos resultados", apostilla.

En otra serie de vídeos en los que el alcalde responde a preguntas trasladadas por los ciudadanos, Rodríguez califica de "bulo" que no haya habido un proceso de participación previo a la implantación del sistema y aclara que los pañales o compresas, en caso de no poder almacenarlos en casa, podrán depositarse en una quincena de contenedores que se mantendrán operativos en la localidad. Los vecinos podrán usar las áreas de déposito instaladas en los diseminados hasta 15 veces al año para aquellos momentos en los que se tienen que ir de vacaciones o el calendario de recogida no se alinea con sus posibilidades de sacar la basura.