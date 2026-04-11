Oportunidad de una nueva vida: Millares busca gestor para reabrir su albergue tras más de dos años cerrado

Situado en un entorno natural con un gran potencial turístico, el albergue municipal de Millares permanece cerrado desde diciembre de 2023. El ayuntamiento ha vuelto licitar su gestión -incluyendo la explotación de un bar-restaurante- a través de un procedimiento urgente, justificado por "las consecuencias negativas que esta falta de actividad puede suponer para el edificio desde el punto de vista de su conservación" y después de que un anterior concurso quedara desierto en verano de 2025 por falta de interesados.

El consistorio recibe cada semana diversas llamadas de personas que preguntan por la disponibilidad del recurso para alojarse en el mismo. El canon a pagar por el futuro adjudicatario del servicio se ha fijado en 2.420 euros anuales y la concesión durará tres años, prorrogables hasta cinco. El plazo para presentar ofertas termina el 16 de abril.

El albergue, con una oferta de 68 plazas de alojamiento, se encuentra en la partida Viña la Queta de Millares, a 500 metros de la población, rodeado de pinos. Cuenta con una superficie construida de 565,66 metros cuadrados, distribuidos en tres bloques y dos plantas y se asienta sobre una parcela de aproximadamente 2.000 metros cuadrados de superficie. En su interior hay seis habitaciones, cuatro camas, 18 literas dobles y tres literas simples. Durante 40 años, el edificio operó como cuartel de la Guardia Civil, hasta 1992. En el enclave, además, se descubrió un cementerio islámico andalusí.

El albergue de Millares. / Le

El ayuntamiento pone a disposición del concesionario las instalaciones y el mobiliario necesarios para explotar el negocio. El pliego de condiciones no precisa la realización de grandes inversiones por parte del mismo. La actividad del albergue es considerada "estratégica" por su contribución al arraigo de la población, a la creación de empleo y a la promoción del desarrollo socioeconómico de Millares, una localidad de 321 habitantes enclavada en la Canal de Navarrés en permanente lucha contra la despoblación que cuenta con una gran variedad de atractivos turísticos pese a sus complicadas comunicaciones por carretera.

El municipio cuenta con múltiples senderos, saltos de agua para practicar barranquismo, pinturas rupestres catalogadas como patrimonio de la Humanidad y antiguas construcciones industriales con encanto. Sin embargo, en la actualidad no dispone de ningún otro establecimiento para el alojamiento turístico.

Ofertado para grupos

El pliego del contrato estipula la apertura del albergue todos los días del año, ofertado tanto para personas individuales como para grupos juveniles o deportivos, asociaciones, grupos culturales o educativos que lo soliciten. También se contempla la realización de actividades recreativo-deportivas de animación y turismo activo.

El servicio del bar y restaurante, por su parte, se abre también a los vecinos del municipio no alojados en el albergue. Según la previsión de resultados trazada, con una promoción adecuada, una explotación diligente, una atención personalizada, un servicio de alimentación saludable y asequible y una oferta de servicios complementarios, la explotación del servicio cubre los costes de esta y da un pequeño margen de beneficios que permite la retribución del titular autónomo de la concesión y eventualmente uno o varios puestos de refuerzo mediante empleo temporal.

El cálculo realizado apunta a unos ingresos estimados por la explotación del albergue de 65.000 euros anuales, teniendo en cuenta una demanda ocasional de alojamiento de entre 55 pernoctaciones mínimas mensuales y 170 pernoctaciones máximas en verano, fijando un precio de alojamiento de 25,16 euros por personas y noche, junto con los ingresos del bar-cafetería.