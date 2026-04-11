La setabense Patrocinio Camús y el triunfo del amor libre

Patrocinio Camús es conocida en Xàtiva por el espacio de memoria que se encuentra a la entrada de un parking de la plaça de Sant Jaume, donde una desafortunada representación pictórica de una mujer, ya octogenaria, aparece agarrando una bandera tricolor, sobre un fondo azul, en cuya base se identifica al personaje, como: Patrocini Camús (1907-2008). Un total despropósito al recuerdo basado en la total descontextualización del hecho histórico, y en el sometimiento a unos criterios estéticos en forma de slogan publicitario, ubicado en un lugar sumamente inadecuado.

Patrocinio tuvo siempre relación con Novetlè, su población natal, y con la calle Reina si se quiere, lugar donde vivió el amor libre con José Aragonés Saborit. Además, debió ondear la bandera republicana con veinticuatro años, y no en el ocaso de la existencia. Para conmemorar el advenimiento de la proclamación de la Segunda República, recordaremos su historia, y el altísimo precio que tuvo que pagar por haber sido portadora de aquel símbolo en la manifestación cívica desatada por el triunfo del bloque antimonárquico. Todos sus delatores, recordaron aquel hecho, para juzgarla por delito de rebelión a la causa franquista, nueve años antes de la sublevación militar que dio origen a la Guerra Civil.

Imaginemos a una veinteañera menuda, de ojos redondos y cara ovalada, hija de una humilde familia de jornaleros, cuya máxima ilusión era acceder a la propiedad de la tierra. Nacida por estas fechas, un 19 de abril, de 1907, hija de Vicente Camus y Patrocinio Bolinches, al que sus padres llamaban cariñosamente Cinet, y que debió criarse entre los bancales de las fincas de la burguesía terrateniente de Xàtiva, que sus padres guardaban en las inmediaciones tal vez de la heredad del campo de tiro de Casablanca, posterior paredón de ejecución para anarquistas del Comité Revolucionario Unificado, hoy albergue juvenil.

Vino a enamorarse Cinet de un intelectual escultor, hijo de un humilde camarero que había prosperado arrendando bares, lo que le permitió financiar a su hijo la carrera de Bellas Artes. Ambos se debieron conocer en algún mitin que preparaba el advenimiento de la República tras el fracaso de la dictadura de Primo de Rivera, o tal vez, un 14 de abril de 1931, momento de proclamación de la Segunda República, día de júbilo para ambos, donde participaron activamente en los festejos para expresar la alegría desbordada por la llegada del nuevo régimen.

Ella abriría una procesión cívica, sosteniendo una enorme bandera tricolor. Tendría 24 años, y no 80, como en el espacio de memoria, ni tampoco iría con abrigo de invierno en pleno mes de abril. Le acompañaron otras mujeres no identificadas, portadoras de una bandera roja, símbolo de las internacionales socialistas. La procesión se detuvo ante el casino de la Unión y juventud republicana, hoy Archivo Municipal, donde José Aragonés, realizó un discurso sobre las esperanzas que se abrían con la proclamación de la República. Tal vez ahí o antes, se hicieron novios.

Pero su pasión por la República se apagó pronto. Decidieron en agosto dimitir de la comisión creada para organizar durante la Feria de Agosto, una fiesta homenaje al recién proclamado nuevo régimen, y a la mujer valenciana, donde tal vez Cinet hubiese aspirado a ser Miss República, pero presentaron su renuncia por la represión institucionalizada que se pretendía legislar. No podían entender la aprobación de una ley de defensa de la República que permitía suspender las garantías constitucionales y represaliar a campesinos sin tierra.

Ambos quieren casarse, pero no por la Iglesia. Ni la católica ni la Evangélica. Deseaban hacerlo por lo civil porque se consideran racionalistas. Patrocinio pensaba que los enlaces amorosos no podían estar determinados por las normas sociales o los dogmas religiosos, que hacen imbécil al individuo, impidiendo su realización interior, ahogando su razón, y convirtiendo a hombres y mujeres en sombras rutinarias de la farsa social. Aquella defensa del amor libre publicada en el diario el Progreso en mayo de 1932, fue otra de las pruebas utilizadas contra ella, por las irreverencias escritas contra el sagrado sacramento del matrimonio

Informe desfavorable en nombre de Dios

Se produce el golpe de Estado, y se convierten en antifascistas simpatizantes del partido comunista. Patrocinio se convierte en la mujer del director del semanario Unidad Antifascista. Otra prueba contra ella. Tras la victoria del ejército golpista, en agosto de 1939, la Delegación de información e investigación de la Falange, hoy Casa de la Joventut, emite informe desfavorable en nombre de Dios, España y la revolución nacionalsindicalista, contra Patrocinio Camús. Es desafecta a la Nueva España por haber sido miembro del Partido Comunista junto a su marido, antes y después del Alzamiento Nacional, por ir a la cabeza en las manifestaciones pro república, haber defendido el Frente Popular y la limpieza de fascistas de la retaguardia durante la Guerra civil, y ser moralmente amante del comunismo libertario y del amor libre, idea defendida en mayo de 1932, cuando el peso de la Falange en Xàtiva era inexistente

Por todo ello, la Auditoría de Guerra del ejército de ocupación instruye juicio sumarísimo de urgencia contra Cinet. El 10 de agosto ingresa en la Prisión del Partido de Játiva, hoy centro médico de especialidades, mientras tres testigos, conocidos de la acusada, declaran si son verdad o mentira los delitos que se le imputan. Dos jornaleros de Novetlè, y un escultor de Xàtiva, declaran en su contra, e insisten en el hecho de que fue portadora de la bandera ”en la manifestación que se organizó cuando vino la República”, o que la culpa de sus ideales estaban causados a raíz de “empezar a festejar con uno que era izquierdista”.

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El 14 de mayo de 1940 se le impone arresto domiciliario, a espera de juicio. Se le asigna como abogado defensor a un capitán médico que intenta alegar que sufre de neurastemia, y no es para menos. Patrocinio sufre de ansiedad, estrés y depresión, ante la tortura que sufre y el odio desatado contra su persona. El fiscal solicita 15 años de reclusión. La intervención de Pedro Ballester Julbe, hace reducir su condena a 6 años y un día. Nada más salir de prisión, irá al encuentro en Zaragoza de Jose Aragonés, que cumple allí condena de destierro. Dentro de la desgracia, fue una historia con final feliz donde, a pesar de todo, triunfó el amor libre frente a la farsa social.