La arquitectura romana que transformó Xàtiva, protagonista en el Congreso Internacional de Obra Pública e Ingeniería Civil de València

Xàtiva estuvo presente en el Segundo Congreso Internacional de Obra Pública e Ingeniería Civil organizado en el museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia la pasada semana, gracias a la presentación de dos comunicaciones llevadas a cabo por el ingeniero setabense Francisco Juan García.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, de la demarcación de la Comunidad Valenciana, organizó este encuentro internacional de referencia, que reunió a más de 500 congresistas, que presentaron 170 comunicaciones, de las que dos estuvieron dedicadas a la Xàtiva Romana.

Fue un encuentro de expertos que se dedicaron a analizar el papel de la obra pública, no solo como infraestructura útil, sino también como patrimonio cultural, económico, territorial e histórico, y fue en este último apartado, donde intervino el doctor en ingeniería Francisco Juan, presentando dos ponencias sobre la centuriación de Saetabis, como obra pública romana, y la instrucción de trazado sobre las vías romanas.

Hace algunos años, el ingeniero setabense presentó una minuciosa investigación al respecto editada por Ulleye en colaboración con el Ayuntamiento de Xàtiva sobre las claves del trazado de las vías romanas (la saetabis centuriada). Sus ponencias versaron sobre aquel estudio para divulgar y demostrar geométricamente que la capital de la Costera, como otras urbes principales del Imperio Romano, sufrió procesos de centuriación para repartir su espacio urbano y agrícola entre los nuevos colonos latinos.

Base para futuras campañas arqueológicas

La centuriación consistIó en la parcelación del territorio mediante la creación de una red de malla cuadrada a partir de dos ejes ortogonales llamados Kardo y Decumano, que servían para fundar ciudades o repartir tierras entre legionarios veteranos retirados, como recompensa a los servicios prestados. Cada división del espacio creado se denominaba centuria, que según los cálculos del autor, equivalía a una superficie de unos 710 metros cuadrados.

Cada largo proceso de geometrización del territorio, se iniciaba con una ceremonia en la que se sacrificaba un animal como tributo a los dioses. Tras ésta, los agrimensores romanos trazaban los ejes principales que marcarían los límites de la centuriación. El Decumano, con orientación este/oeste, y el Kardo, con norte/sur, que llevarían a distribuir el territorio agrícola y urbano, entre los nuevos colonizadores, que aprovecharían su asentamiento para ayudar a romanizar a los íberos de Saiti. Acabado el catastro, éste se enviaba a Roma para que fuese archivado en el Registro de las centuriaciones.

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Además de la centuriación, su otra ponencia versó en señalizar planimétricamente la ruta de la vía Augusta, la gran calzada que conducía a Roma, y que convertía a Saetabis en un centro importante del mundo romano, cuyo trazado continúa siendo aún hoy muy difícil de delinear, a pesar de los esfuerzos de la Generalitat por reconstruir una estructura viaria tan importante, que ha sido reutilizada hasta nuestros días, y tal vez por ello, no se hayan encontrado mayor cantidad de vestigios romanos, de unas estructuras que han sido constantemente reaprovechadas, y espera Francisco Juan, que la planificación geométrica propuesta sirva en un futuro de base para organizar campañas arqueológicas para localizar nuevos restos de la Saetabis romana, donde propone que haya podido albergar la Saetabis Augusta, otras grandes obras de ingeniería pública, hasta hoy desconocidas.