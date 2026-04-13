El Atzeneta vuelve a ganar en su visita a Crevillente

Empiezan las jornadas de transistor en Tercera Federación, en las que los resultados que se dan en los diferentes escenarios pueden condicionar de forma directa los objetivos de los equipos. Atzeneta y Ontinyent 1931 tenían el objetivo común de volver a ganar. El conjunto “taronja” lo consiguió en un duelo vital por la salvación, mientras que los de Roberto Bas no pudieron sumar de tres y se alejan del playoff.

El Ontinyent 1931 y el At. Saguntino en el partido disputado en el Clariano. / Ontinyent 1931 CF

El Ontinyent 1931 llegaba al duelo con bajas importantes, obligando al técnico a completar la convocatoria con jugadores juveniles. En la primera parte, el Ontinyent 1931 mostró una buena versión, con una primera ocasión entre Miguel Richart e Iván Albert que no encontró portería y que, además, quedó invalidada por fuera de juego. Lluís Felipe también lo intentó con un tímido disparo. Poco después, Rober remataba un centro de Iván Albert de forma muy inocente. En el tramo final de la primera parte, el peligro llegó por parte del Saguntino. Bonafé luchó un balón largo para plantarse en el área, pero su disparo lo salvó la defensa. Sin goles se llegó al descanso.

La segunda parte arrancó con un Atlético Saguntino en busca del gol. De nuevo Bonafé fue protagonista con un disparo que se marchó alto. En la siguiente acción, el portero romano, Diego, despejó un balón que peleó Magariño, quien fue objeto de falta dentro del área por parte de Pablo Bonet. El propio Magariño transformó la pena máxima para romper la igualdad (0-1). Los de Guillem Beltrán aprovecharon el bajón de los locales y Andreu Vivó salvó a los suyos del 0-2. El Ontinyent 1931 intentó reaccionar con una combinación entre Pedro Sempere e Iván Albert, pero el delantero de Carcaixent no estuvo acertado en el remate. El Saguntino pudo sentenciar, pero el poste lo evitó. El Ontinyent 1931 tuvo un arreón final, pero no encontró el camino del gol. Tercera derrota consecutiva de los de Roberto Bas, que se alejan del playoff y se sitúan a seis puntos.

Como visitante, el Atzeneta se jugaba seguir vivo en la pelea por la salvación tras conocer la victoria del Alzira, equipo que le precede en la clasificación con la misma cantidad de puntos. El partido arrancó de forma inmejorable para los “taronja”, que a los cuatro minutos ya mandaban en el marcador. Trenzaron una buena jugada de lado a lado que finalizó Ayoze con un potente disparo (0-1). El Crevillente no tuvo opción de reaccionar y, sobre el minuto 10, el colegiado señaló un libre indirecto por cesión al portero cuya ejecución se saldó con unas manos dentro del área. Leo Ramírez transformó la pena máxima para dar tranquilidad al Atzeneta (0-2). El equipo supo manejar la ventaja para irse al descanso con dos goles de diferencia.

El Crevillente salió en la segunda parte con la necesidad de buscar el empate, mientras que el Atzeneta necesitaba defender lo conseguido. En el minuto 75, el Crevillente recortaba distancias con un gol de Tiku, pero, ante el asombro de la parroquia local, fue invalidado por fuera de juego. Más de cara se ponían las cosas para los de Garrido cuando el jugador blanquiazul Champi fue expulsado con roja directa. Cuando parecía que el Atzeneta iba a asegurar los tres puntos con tranquilidad, llegaron los minutos finales y el partido se volvió loco.

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En el minuto 90, Álex Blanco recortaba distancias con un lanzamiento de falta directa (1-2). Volvía la ilusión al Enrique Miralles para intentar sumar algún punto, pero el Atzeneta, a la contra, mediante Moha, puso el tercero (1-3). Aún hubo tiempo para más y Josemi, con un disparo lejano, maquillaba el marcador (2-3). Tres puntos de vital importancia para el Atzeneta, que continúa peleando por la salvación.