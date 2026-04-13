Compromís propone al pleno reivindicar los servicios sanitarios necesarios para Ontinyent y la apertura del nuevo hospital

El grupo municipal Compromís per Ontinyent ha presentado este lunes la moción que defenderá en el pleno ordinario de abril del Ayuntamiento de Ontinyent, por la dotación de los servicios sanitarios necesarios en Ontinyent y la apertura del nuevo hospital. La propuesta, registrada por el portavoz del principal grupo de la oposición, Nico Calabuig, reclama a la Generalitat Valenciana un calendario concreto y vinculando para la apertura definitiva del nuevo hospital, así como información detallada de las gestiones para garantizar una dotación completa de personal, servicios y recursos. Así mismo, se pregunta a la Generalitat información sobre la interrupción del servicio de quirófano y la corrección urgente de las deficiencias en la aplicación GVA +Salud. La moción también propone recopilar las reivindicaciones sanitarias de Ontinyent, y defenderlas ante la Conselleria de Sanidad en una reunión conjunta.

En palabras de Nico Calabuig, “la sanidad pública es fundamental para el progreso y el bienestar de la sociedad, y las administraciones públicas tienen la obligación de velar por un servicio de calidad. Desgraciadamente, la realidad no es esta en la sanidad pública valenciana actual, con recortes de servicios, falta de inversión pública y derivación a la sanidad privada de pruebas y operaciones. Además, en Ontinyent y la Vall d'Albaida sufrimos el problema añadido de los constantes retrasos en la apertura definitiva del nuevo hospital, que acumula tres años de promesas incumplidas. Esta situación es insostenible, y la ciudadanía y el personal sanitario hace tiempo que exigen soluciones. Creemos que el Ayuntamiento de Ontinyent se tiene que posicionar y situarse junto a la gente, por eso proponemos al pleno esta moción”.

El portavoz ha explicado que “en la propuesta reclamamos que la Conselleria de Sanidad se comprometa, a través de un calendario concreto y vinculante, a especificar la fecha de apertura real del nuevo hospital. Los constantes retrasos están generando un malestar social y profesional muy grande. Además, también queremos conocer con detalle el estado de las gestiones para que el nuevo hospital abra con todos los servicios, recursos y personal. No tendría ningún sentido tener una infraestructura nueva y vacía de contenido, o que no suponga un paso adelante en la llegada de más servicios sanitarios. También proponemos que el ayuntamiento solicite toda la información sobre la interrupción del servicio de quirófano, que está suponiendo una dificultad añadida durante estas semanas. Y que se solucionen las incidencias en la aplicación GVA +Salud, que está impidiendo a la gente poder preguntar o consultar con normalidad sus citas médicas”.

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“Además, proponemos que el ayuntamiento aglutine las diferentes reivindicaciones del tejido social, el personal sanitario y el mismo pleno municipal, y se dé forma a un documento que sea defendido en una reunión conjunta con representantes públicos y personal técnico de la Conselleria de Sanidad. Necesitamos una posición unitaria y fuerte para reclamar los servicios sanitarios que merece nuestra ciudad y comarca, y no dejaremos de exigirlo. Esperamos contar con el voto favorable de toda la corporación, puesto que la defensa de la sanidad pública y del nuevo hospital son irrenunciables para el bienestar de las personas”, ha concluido Nico Calabuig.