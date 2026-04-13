Enguera se queda temporalmente sin ambulancia al 'caducar' su vida útil

La vida útil máxima de una ambulancia en España se establece generalmente en 10 años. El vehículo para emergencias vinculado a la agrupación de Protección Civil que hasta ahora prestaba este servicio 24 horas en Enguera llegó al final de su vida útil y la ambulancia dejó de estar operativa hace unas semanas.

La situación ha despertado las críticas de Enguera Nos Une y el PSOE, partidos que han atacado al equipo de gobierno por no "adelantarse" a los acontecimientos con la compra de un vehículo de sustitución, presupuestado con una partida de 80.000 euros en las cuentas municipales de 2026. Temporalmente, las ambulancias mas cercanas en caso de emergencia son las ubicadas en Navarrés o de Xátiva.

La alcaldesa de Enguera, Matilde Marín, garantiza la continuidad del servicio en el municipio y asegura que el ayuntamiento está ultimando la licitación de la nueva ambulancia. Marín pone el foco en que los procesos de contratación para los ayuntamientos "no son sencillos" y conllevan unos tiempos excesivamente largos que exasperan a los consistorios. "Tenemos muchas obras y actuaciones pendientes. No podemos ir a un concesionario, comprar un vehículo y que lo adapten. Es necesario hacer la licitación y más aún teniendo en cuenta que se trata de un vehículo especial que tiene que cumplir unos requisitos. En los pliegos tienen que estar recogidos todos los elementos que van a componer y formar parte de la ambulancia", recalca Marín.

La alcaldesa de Enguera precisa que no es habitual que los ayuntamientos saquen ambulancias a licitación. "En nuestra zona somos el único ayuntamiento que tiene ambulancia para que Protección Civil pueda dar servicio", remarca. Según explica Marín, una vez expiró el plazo de vigencia de la ambulancia, de 10 años, el consistorio enguerino intentó suscribir un contrato de 'renting' por unos meses para cubrir el servicio de forma rápida hasta que se adjudicara la nueva compra, pero no ha sido posible encontrar a ninguna empresa dispuesta a explorar esta fórmula para un vehículo de emergencias. "Nos han dicho que no hacen renting por el periodo de vigencia que se exige", incide.

La alcaldesa insiste en que tanto la corporación municipal como el concejal encargado de las áreas de Sanidad y Protección Civil "han tenido mucho interés en esto". Marín indica que el pasado viernes los miembros de Protección Civil estuviero revisando con el técnico responsable "todo lo que tenía llevar la ambulancia" y "cómo tenía que estar dotada" para la licitación, que espera que sea "lo más breve posible" y que va a intentar tramitar por el procedimiento de urgencia. "Las contrataciones nos lastran mucho a los ayuntamientos por falta de medios. No hemos podido tramitar el contrato antes", apostilla, antes de indicar que, una vez se tenga la ambulancia, el consistorio quiere conseguir una subvención a través de grupos de acción local para que el coste del servicio sea "el menor posible para todos los enguerinos". "Aunque lo que más nos preocupa no es el coste, sino tener el mejor servicio", zanja.

Críticas de la oposición

Por su parte, Enguera Nos Une ha criticado que Enguera se haya quedado "sin servicio de ambulancia las 24 horas del día" porque "no se ha renovado la ambulancia". Desde la agrupación municipalista recuerdan que la Agrupación de Protección Civil de Enguera "es de competencia municipal y la responsabilidad es del Ayuntamiento de Enguera". "Desde hace años se sabía que esto iba a suceder y no se ha solucionado el problema. Vamos a tardar mucho tiempo en tener nuevamente este buen servicio para Enguera, el cual estaba muy bien gestionado por los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil", continúa el mensaje trasladado por Nos Une, que reconoce "el buen trabajo" de dichos voluntarios. "Tenemos personal, pero no tenemos ambulancia, qué pena", sentencian.

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La agrupación socialista de Enguera también se ha pronunciado sobre la problemática. "Una vez más, la falta de previsión de PP-PL@CE nos perjudica a todos los enguerinos. Desde hace tiempo sabemos que la ambulancia de protección civil dejaría de prestar servicio, y nuestros gobernantes, en vez de adelantar la compra de otra ambulancia, como así está reflejado en los presupuestos con 80.020,21 €, nos dejan sin un servicio esencial e imprescindible para Enguera", sostienen. "Es necesario dotar a las asociaciones de emergencias con lo que precisen para que puedan hacer su trabajo en las mejores condiciones, y más viendo de dónde venimos", remacha el comunicado del PSPV-PSOE.