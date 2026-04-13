Dos equipos de la cantera del Xàtiva Voleibol se proclaman subcampeones autonómicos

El voleibol de Xàtiva ha certificado el buen estado de la cantera y dos equipos del CV Xàtiva han sellado el pase a los Campeonatos de España después de proclamarse subcampeones autonómicos. Son los equipos Junior masculino y Juvenil femenino del Xàtiva Voleibol.

El equipo de Xàtiva en la Final Autonómica Junior masculina, disputada en el pabellón de Xàtiva. / Club Voleibol Xàtiva

La Final Autonómica Junior masculina de máximo nivel se disputó en el pabellón setabense el pasado fin de semana con gran expectación, buen ambiente y lleno de público. Buen nivel de juego de los cuatro mejores equipos de la Comunitat valenciana que hicieron muy atractivos los seis partidos disputados. Finalmente, el CV Conqueridor de Valencia se proclamó campeón, el Familycash Xàtiva subcampeón, el CV Mediterráneo de Castellón consiguió el bronce, y el Liceo Paterna la cuarta posición. CV Conqueridor y CV Xàtiva, representarán a la Comunitat Valenciana en el Campeonato de España que se disputará en Almendralejo (Extremadura), desde el día 5 al 10 de mayo de 2026.

Los de Xàtiva sellaron el pase al nacional en la jornada del sábado, al conseguir derrotar por 3-0 al CV Mediterráneo de Castellón (25-20/25-16/25-16), y también por 3-0 al Liceo de Paterna (25-14/25-17/25-16). La final del domingo entre CV Conqueridor y Xàtiva resultó espectacular, ganaron los de la capital valenciana por 0-3 (19-25/15-25/23-25) con un primer set impecable para el Conqueridor, en el que los de Xàtiva resistieron hasta los momentos finales. En el segundo set los de Xàtiva no pudieron desplegar la regularidad necesaria, demasiados errores no forzados para contrarrestar la gran seguridad del rival. Los de Xàtiva fueron por delante en la mayor parte del tercer set, con un juego más intenso, hasta que después del decisivo 23-23, los de Conqueridor se llevaron merecidamente la final.

El equipo de Xàtiva, dirigido por los técnicos Borja Reyes, Daniel Mata, Sergio Peñalver y Javier Martínez, estuvo formado por Vicent Álvarez, Mohamed Ba Guisse, Pol Benlliure, Jordi Escandell, Juan Andrés García, Ferran García, Even Gómez, Nicolás Herencia, Jesús Ortiz, Guillem Pla, Héctor Sala, Enrique Tortosa, Manel Varela, Nicolás Serrano, Alejandro Ferrando, Abdel Raouf, Aldo Burgui y Miguel Altur.

La Final Autonómica Juvenil femenina de máximo nivel, también se disputó el pasado fin de semana, en el pabellón de Sant Joan d'Alacant, con la participación de los cuatro mejores equipos de la liga regular y un gran nivel de juego. Las de Benidorm se proclamaron campeonas y las del Ahora Voley Xàtiva subcampeonas autonómicas. Ambos conjuntos representarán a la ComunitaT valenciana en el Campeonato de España que se disputará en Zaragoza del 28 de abril al 3 de mayo de 2026. El tercer clasificado y bronce fue para las anfitrionas del Sant Joan, y cuartas clasificadas las de Liceo Paterna.

Las de Xàtiva sellaron el pase al nacional en la jornada del sábado, al derrotar por 0-3 al Liceo de Paterna (17-25/18-25/24-26) y por 0-3 a las anfitrionas del CV Sant Joan (23-25/24-26/10-25) en un partido de gran asistencia de público y con parciales igualados. En la jornada final del domingo las de Xàtiva cedieron 1-3 contra el CV Benidorm (22-25/25-16/27-29/25-27), reeditando la final de la pasada temporada. En el primer set, el Benidorm golpeaba primero, las de Xàtiva cometieron errores no forzados en momentos clave. Las setabenses impusieron su dominio en el segundo set, ganando con autoridad. El tercer set fue de infarto, sin ganadoras claras hasta el final (27-29). No cabía más emoción, ni en la cancha ni en las gradas, las de Xàtiva lucharon por forzar el quinto set, y a punto estuvieron de conseguirlo, pero nuevamente las alicantinas estuvieron más inspiradas en los momentos finales y consiguieron ganar con otro parcial de infarto por 25-27.

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Las de Xàtiva, dirigidas por los técnicos Rafael Mora, Bruno Pisciottano y Quique Mateu Borox, fueron Mara Alcocel, Alejandra Bolinches, Adriana López, Sara Martínez, Gloria Martínez, Iratxe ortega, Carmen Pérez, Martina Valor, Martina Ponzinibbio, Alison Quintin, Ariadna Juan, María Marti, Camila Belaunzaran, Lea Burgui, Joaquina Ponzinibbio, Victoria Lomas y Sofia Oltra.