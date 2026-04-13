El Olímpic gana al CF Independiente Alicante y sigue con opciones de promoción

El CD Olímpic se impuso este sábado por 2-0 al CF Independiente Alicante A en La Murta, en el encuentro correspondiente a la jornada 27 de la Lliga Comunitat, grupo Sur. El partido llegó sin goles al descanso y se resolvió en la segunda mitad con tantos de Sergio García en el minuto 71 y de Jean Carlos en el 80. El Torrevieja no falló y a falta de tres jornadas continúa a tres puntos de los de Xàtiva.

El conjunto de Xàtiva fue creciendo con el paso de los minutos en un encuentro que tuvo alternativas en la primera parte y que se decidió tras los cambios introducidos en la segunda. En el minuto 59, el técnico José Manuel Rueda dio entrada a Víctor Atienza y Jean Carlos, movimientos que precedieron a las principales acciones ofensivas y a los dos goles que decantaron el partido. Sergio García abrió el marcador con un disparo desde fuera del área, mientras que el segundo llegó tras una jugada que permitió a Jean Carlos empujar el balón a la red.

Durante el descanso del encuentro se realizaron diversos homenajes. Se recordó al exjugador Antonio Úbeda, fallecido recientemente y miembro de la plantilla que disputó la promoción de ascenso a Segunda División en 1969. También se reconoció al socio y exdirectivo José Luis Marzal, así como a varios socios por su colaboración con el club mediante el pase VIP: Luis Aniento, Rafael Quiles, Guillermo Navalón, Rafa Roca y Pepe Martínez. Asimismo, se distinguió al socio y concejal de deportes, Vicent Lluch, por su seguimiento y apoyo al equipo.

Tras el encuentro, el entrenador del Olímpic, José Manuel Rueda, explicó que el desarrollo del partido respondió a lo trabajado durante la semana. “Ellos tenían claro que seguramente el partido se abriría la lata en la segunda parte, porque es verdad que lo teníamos en mente. Al final también el plan de partido ha salido bien, porque al final los cambios se estaban haciendo para que se produjese todo lo que ha pasado”, señaló.

El técnico reconoció que su equipo tuvo dificultades en la primera mitad para ajustar ciertos aspectos defensivos. “Creo que en la primera parte nos ha faltado saber elegir las distancias entre centrales y laterales para hacer su prioridad por fuera. Eso nos ha costado un poco. Luego ya en la segunda parte hemos estado en ese sentido mejor”, indicó. Rueda también destacó la relación entre el trabajo previo y el resultado obtenido. “Contento porque lo que se había trabajado durante la semana ha salido y los jugadores también están contentos porque ven que lo que se trabaja sale”, afirmó. En cuanto al rival, apuntó que el partido exigía competitividad pese al precedente de la primera vuelta. “Allí le ganamos 0-3 y ellos no iban aquí a venir a regalarnos nada. Y se tensan los partidos. Como todos”, añadió.

Finalmente, el entrenador se refirió al rendimiento defensivo del equipo durante el partido. “Creo que ha habido un par de disparos de fuera del área, pero creo que Javi no ha tenido que atajar ninguno”, concluyó.

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L'Olleria perdió por 0-3 frente al Rayo Ibense y, con la derrota, los de la Vall d'Albaida siguen siendo colistas de la clasificación. Los alicantinos abrieron el marcador al final de la primera parte, y en la segunda ampliaron el resultado con dos goles más. L'Olleria, con 21 puntos, cierra la tabla y necesita, con urgencia, sumar victorias para mantener la categoría. El Benigànim también cedió, 0-1 frente al Calpe. El gol de los visitantes llegó mediada la segunda parte, y los locales buscaron con empeño el empate, pero el tiempo se agotó sin conseguirlo.