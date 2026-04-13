Ontinyent inicia la mejora del Carril de la Costa con una subvención de 490.000 euros de la Diputación

El Ayuntamiento de Ontinyent iniciará esta semana las obras de mejora del drenaje, la estabilización de taludes y el incremento de la seguridad viaria al Carril de la Costa, una actuación adjudicada por 490.050 euros a la empresa Pavasal, que dispondrá de un plazo de 4 meses para ejecutar la actuación. Las obras se desarrollarán a lo largo de todo el trazado del camino, entre l’avinguda de la Diputació y l’Assagador de la Font, y "dan respuesta a varias problemáticas detectadas en los últimos años, especialmente relacionadas con el drenaje de la calzada, el deterioro del pavimento, la inestabilidad de los taludes y el mal estado de las protecciones laterales, una situación que se agravia durante episodios de lluvias intensas", exponen desde el consistorio.

El regidor de Territorio del Ayuntamiento de Ontinyent, Óscar Borrell, ha señalado que “es una actuación necesaria, tanto por el deterioro acumulado como por los problemas recurrentes cuando hay lluvias intensas”. Borrell tenía palabras de agradecimiento para la Diputación de València, "que nos subvenciona el 100% del coste de la obra", destacando que “la presencia de Ontinyent en la Diputación, con nuestra compañera Natàlia Enguix en la vicepresidencia, se está traduciendo en la culminación de toda una serie de inversiones y también en una escucha y buena comunicación a la vez de plantear y ejecutar obras en la ciudad”.

El regidor también recordaba que “hemos acabado las obras del Camino Real de Gandia, y ahora van a empezar en la otra parte del término las obras del Camino del Carril de la Costa, que llega a Fontanars dels Alforins. Estamos viendo mejoradas las comunicaciones viarias, lo que es un aspecto fundamental para la actividad de nuestros vecinos y vecinas. En este caso, además, es importante destacar que vayamos a aumentar la seguridad notablemente y evitaremos los recurrentes cierres de la vía que padecíamos en episodios de lluvia". El proyecto permitirá actuar sobre uno de los principales accesos al casco urbano, mejorando las condiciones de seguridad y confort en una vía municipal de cerca de 1.550 metros de longitud que conecta directamente con la carretera CV-668, integrada en la red viaria provincial. Hay que recordar que en 2024 la Diputación ya actuó en otro tramo de la CV-655, “con lo cual, con esta actuación que va a hacerse ahora, se habrá renovado integralmente todo el tramo que comunica Ontinyent y Fontanars”, destacaba el regidor.

Noticias relacionadas

La actuación conllevará el corte del Camino de la Costa mientras duran las obras y el desvío del tráfico por la carretera CV-655 que comunica el paraje del Pou Clar con Fontanars dels Alforins, pero durante las primeras semanas de la actuación los fines de semana se permitirá el tráfico por el Camino del Carril de la Costa desde viernes a las 15:00 hasta el lunes a las 08:00.