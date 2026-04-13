Ontinyent y les Terres dels Alforins se unen en el "Mercat del vi i embotit"

El "Mercat del vi i embotit” que tendrá lugar el próximo sábado en el Mercado Municipal de Ontinyent contará con varias experiencias que llegarán de la mano de las bodegas y establecimientos de la ciudad y la comarca de la Vall d'Albaida. La cita está incluida dentro de las actividades dinamizadoras de “Disabtes al mercat”, puestas en marcha desde la concejalía de Promoción Económica para impulsar la actividad en este espacio.

La regidora del área, Natàlia Enguix, explicaba que estas actividades “permitirán acercar la cultura del vino a la ciudadanía y poner en valor el trabajo de las bodegas y productores de nuestro entorno”. Enguix destacaba que “desde el Ayuntamiento continuamos apostando por iniciativas que dinamizan el Mercado Municipal y que, al mismo tiempo, dan visibilidad a los productos de proximidad y al talento gastronómico que tenemos en nuestro territorio. Queremos que el Mercado Municipal sea cada vez más un espacio vivo, dinámico y atractivo tanto para los vecinos y vecinas como para las personas que nos visiten”.

Así, el programa de experiencias se iniciará a las 11:30 horas con una cata de vinos de Terres dels Alforins, con un máximo de 40 participantes e inscripciones presenciales al precio de 5 euros. A continuación, a las 12:00 horas, tendrá lugar una demostración de corte de jamón con explicación de los cuchillos más adecuados para esta técnica, una actividad gratuita impulsada por la asociación Comerç In con la participación de Ferretería Bricoximo y Carnicería Ramón. Posteriormente, a las 12:30 horas, el público podrá disfrutar de una cata gratuita a cargo de Bodegas Ontinium, mientras que a las 13:00 horas está prevista una cata de vinos de la Bodega Cris Vanyó maridado con quesos Alcarpone, con inscripciones presenciales al precio de 5 euros.

El "Mercat del vi i el embotit" se iniciará a las 11 de la mañana y se prolongará hasta las 18:00 horas, con paradas de vinos y embutidos, catas, propuestas gastronómicas y música en directo. La organización ha puesto a la venta 500 tickets anticipados al precio de 10 euros, que incluyen un plato de arroz en el horno y una copa de vino con copa de cristal. Los tickets pueden adquirirse en la web mercatontinyent.com hasta viernes 17 de abril.