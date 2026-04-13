La orden militar de Montesa persiste más de siete siglos con 61 caballeros

Podría definirse como un «eco a épocas pasadas». La orden militar de Montesa fue fundada mediante una bula de creación promulgada por el papa Juan XXII el 10 de junio de 1317. Hoy en día, aún pervive y cuenta con 63 integrantes, 61 caballeros y dos capellanes de honor. Lejos han quedado los tiempos en los que fue fundada, donde tuvo un papel esencial en la Reconquista. Hoy, es una asociación que mantiene ritos y costumbres, pero ya no hay combates a espada. Los restos de castillo de Montesa -su sede durante siglos- fueron declarados Monumento Nacional hace 100 años. Es tierra impregnada de historia y de leyendas.

Frey Hipólito Sanchiz, Marqués del Vasto, ocupa actualmente el cuarto puesto en su jerarquía. No es fácil dar con él. Consultado por Levante-EMV, explica que actualmente las funciones de la orden «fundamentalmente son cuatro: Culto divino, defensa de la fe, santificación personal y la realización de proyectos con un fin benéfico o cultural, especialmente en nuestros antiguos territorios, estando la orden a su disposición».

También reconoció que es «complejo» explicar la historia de la entidad en pleno siglo XXI. Aunque lo intentó: «Es bastante difícil de explicar, ya que la historia de la orden es muy larga. Pero en líneas generales es una orden cristiana del reino de Aragón, de carácter valenciano y muy arraigada en este reino. Y ha acompañado la historia de Valencia y la de los reyes de Aragón y España a lo largo de más de 700 años, dando forma a muchos de los territorios que hoy día conforman la comunidad autónoma». Sanchiz también explicó que los miembros de la entidad religiosa «se reúnen, al menos, una vez al año en Montesa. También prestamos objetos para el Museu de L ‘Assumpció e intentamos celebrar algún acto cuando podemos. Estamos muy contentos con la recepción que nos hace el pueblo de Montesa». Y explicó que la entrada en la orden aún se realiza de «la forma tradicional, como aparece en las definiciones de 1573: Probando sobre todo nobleza y cristiandad. También tienen cabida aquellas personas que hayan realizado algún tipo de obra excepcional a favor de la orden de Montesa, la Iglesia o España».

Misa de la orden de Montesa coordinada en el año 2004. / AGUSTI PERALES IBORRA

El historiador Josep Cerdà fue nombrado caballero en 2017. Ayer también atendió a este diario y comentó que «definir la función de la orden actualmente es complicado, no tiene los objetivos militares con las que nació. Podríamos decir que es como una corporación nobiliaria, que ayuda en algunas cuestiones sociales o culturales de forma puntual». Desde 1592, su maestre -o número 1- es el Rey de España. Durante años, Montesa fue una de las entidades militares más importantes de España: «El castillo también era un convento y un monasterio. Tenían seis prioratos y seis parroquias, podían nombrar curas en 26 pueblos».

Consultado por las actuales ceremonias, Cerdà explicó que «son de tipo religioso, se trata de cruzamientos de nuevos miembros o admisión de caballeros o funerales por los fallecidos. También se asiste a los Corpus de València, Ciudad Real o Madrid».

Así, comentó que, por ejemplo, la orden va ayudar económicamente a la reconstrucción de la iglesia de Paiporta afectada por la dana. «Yo conozco personalmente a 20 o 25 miembros, no soy el último en entrar. Cuando se convoca una reunión o capítulo se convoca a todos, pero puede ocurrir que muchos no puedan acudir», apostilló el historiador.

Un libro «revisionado» y en lengua valenciana para adentrarse en la historia de la orden

La efeméride relacionada con los cien años que cumple el castillo de Montesa como monumento nacional va a ser acompañada por diferentes eventos y proyectos culturales. Uno de ellos será la publicación de la revisión del libro «El castillo y sacro convento de la Orden de Montesa. Historia y arquitectura» que editó en 2017 la Universitat Politècnica de València (UPV). Josep Cerdà y Juan Carlos Navarro vuelven a firmar la obra, que amplia los documentos y fondos estudiados hace casi diez años y se presenta en lengua valenciana.

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Antes del verano

Cerdà explicó que «la idea es poder presentarla a lo largo del año y hacerlo en el castillo de Montesa. Actualmente, estamos corrigiendo galeradas. No es una mera traducción del libro anterior, sino que se ha ampliado la documentación estudiada. Es casi un volumen nuevo, ya que se aporta nueva documentación. La idea sería poder verlo antes del verano, aprovechando el centenario». El historiador fue nombrado caballero de la orden hace nueve años y ha sido uno de los autores que más se ha adentrado en su historia: «No soy el único que no tiene antecedentes nobiliarios, a mó me han tratado siempre con la mismas condiciones. Creo que la mayoría no tiene título nobiliario. No es un requisito imprescindible. Y no se puede heredar», concluyó.