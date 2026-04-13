La Plataforma Salvem El Puig convoca la romería de 2026 a la ermita de Xàtiva

“El Puig, arquitectura, present i futur d’un edifici singular" es el título de la conferencia que este próximo viernes pronunciará el arquitecto e historiador del arte Pablo Camarasa en el salón de actos de la Mancomunidad del Antiguo Hospital en Xàtiva a modo de preámbulo a la XXXI Romería cívica al Puig. La cita reivindicativa, organizada por la plataforma “Salvem el Puig”, tendrá su salida el domingo 19 de abril, a las 9.30 de la mañana, desde la base de la montaña.

Se Inició la tradición de peregrinar a ermitas a honrar a la Virgen en la Provenza francesa y llegó pronto a València por las relaciones que mantenía con la Corona Aragonesa. Y en Xàtiva, en un lugar escarpado, de difícil acceso, se siguió la tradición religiosa gala. Se construyó la ermita en 1474. Aparece por primera vez citada en las “Obres i trobes en llahors de la Verge Maria”, de mossén Fenollar. Se piensa que por aquellas fechas se realizaron las primeras romerías, alrededor del 25 de marzo, dedicadas a la Encarnación y a la Madre de Dios. Pero no fue hasta el año de 1889, cuando la ermita del Puig de Xàtiva, se convirtió en centro de peregrinación, para conmemorar los trece siglos de unidad católica propiciada por la renuncia al arrianismo de Recadero, y obviando el hecho, de que buena parte de ellos, Hispania estuvo bajo dominio musulmán.

Falta la última fase de las obras

Con la desaparición de los ermitaños, el Puig comenzó su rápido deterioro a inicios del siglo XX. En los 50, se organizaron las últimas romerías, a pesar del estado ruinoso del edificio, que quedó completamente abandonado a su suerte. En 1995, se creó la plataforma Salvem el Puig. En 1996, se retomaron las romerías, pero ahora con un carácter meramente civil, con el objetivo de reclamar la atención de las autoridades para conseguir la conservación y restauración de este singular elemento del patrimonio histórico-arquitectónico de la ciudad de Xàtiva. En opinión de la plataforma Salvem el Puig “es de sociedades respetuosas con su pasado, estudiar, conservar y hacer accesible su patrimonio".

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Como informó este diario, la última fase de las obras para rematar y poner a punto el enclave patrimonial aguarda los fondos necesarios para materializarse desde 2021: el consistorio mantiene consignados 200.000 €, pero espera otra aportación similar de la diputación