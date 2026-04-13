Los vecinos denuncian el enésimo robo en Bixquert: "La sensación de abandono es total"

El incidente ocurrió el pasado viernes por la tarde-noche. Y ha sido captado por un circuito cerrado de cámaras. Los vecinos de Bixquert denuncian un nuevo robo en la zona, que en los últimos meses ha registrado un goteo constante de episodios similares. Pese a que el Ayuntamiento de Xàtiva ha confirmado la apertura de la subsede de la Policía Local en el diseminado -con un agente por turno-, los residentes no dudan a la hora de denunciar lo sucedido: "La sensación de abandono es total".

Así, desde el grupo "Vecinos de Bixquert Organizados" -que dispone de perfil en redes sociales- confirman que el robo fue denunciado ante la Policía Nacional y la Guardia Civil y que saben que los responsables están en Xàtiva: "...ya es el colmo. Han entrado a robar en casa de una vecina y se han llevado móviles, relojes y otros dispositivos Apple. Lo más grave es que esos dispositivos tienen localización activa. Es decir, sabemos... por dónde se están moviendo los ladrones. Son de Xàtiva. Se ha avisado a Guardia Civil y Policía Nacional. Se han facilitado informaciones en tiempo real, información y hasta imágenes. Y aún así la respuesta está siendo inexistente". Acompañan su denuncia de unas fotografías captadas por las cámaras en las que se observa a una persona con ropa oscura, encapuchada, con guantes de plástico y una mochila gris que parece entrar dentro de la casa en la que se ha registrado el incidente.

"¿De qué sirve que hagamos todo lo que nos piden -avisar, denunciar, aportar pruebas- si luego no se actúa. Tenemos que quedarnos de brazos cruzados, viendo cómo nos roban, sabiendo donde están y no se hace nada?", cuestionan desde el mismo grupo de vecinos.

Y siguen con sus quejas: "La sensación de abandono es total. Estamos cumpliendo como ciudadanos y no estamos recibiendo la protección que corresponde. Esto ya no es un caso aislado, siguen a sus anchas. De todo lo que nos han prometido... alguien ve patrullas? Policía por caminos? es un problema de seguridad que nos afecta a todos. Hoy ha sido una vecina, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Tenemos que organizarnos como vecinos, compartir toda la información posible y exigir una actuación real e inmediata. No podemos normalizar esto. Quién tenga cámaras, información o haya visto algo que lo comparta. Y quién esté dispuesto a unirse para reclamar una respuesta seria que lo diga", exponen las mismas fuentes.

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Publicaciones realizadas en Instagram por vecinos de Bixquert. / Levante-EMV

Aviso a la Policía Local

Desde la Policía Local de Xàtiva confirman que recibieron un aviso sobre un posible incidente pasadas las nueve y media de la noche del viernes 10 de abril: "El agente de base se entrevistó con el requiriente. Indicó que pasó por el lugar, observando a dos individuos con una actitud sospechosa. Habló con unos vecinos por un grupo de WhatsApp y ya vieron a los dos individuos. Una patrulla se personó en el lugar, realizando varias batidas de vigilancia por la zona sin localizar a los dos implicados ni observar indicios de que hayan entrado a ninguna vivienda. Tras un tiempo prudencial por la zona, sin localizar a personas sospechosas ni ser requeridos por ningún vecino, los agentes abandonaron el lugar finalizando el servicio", apostillan las fuentes policiales consultadas. El episodio tuvo lugar en la zona del Camí de la Pedrera.