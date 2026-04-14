El alcalde de Ontinyent exige al Gobierno poder usar el superávit de 4,7 millones: "No puede ser que siempre gane la banca"

"Lo que no puede ser es que gane quien gane, siempre gane la banca". Con esta reflexión, el alcalde de Ontinyent ha exigido este martes al Gobierno de España que permita destinar el superávit de 4,7 millones de euros obtenido por el ayuntamiento tras la liquidación de 2025 "a las personas y no a los bancos".

Con las reglas de estabilidad en vigor, el consistorio estaría obligado a utilizar ese dinero para amortizar una parte de los 9,2 millones de euros de deuda pendiente. El diciembre de 2025, el Gobierno flexibilizó los criterios y permitió a los ayuntamientos destinar los excedentes de las cuentas de 2024 a costear inversiones financieramente sostenibles. De momento, la corporación ontinyentina se mantiene a la espera de que el Ministerio de Hacienda se pronuncie y emita otro decreto que autorice el uso del último superávit.

"En una situación de crisis de la vivienda y de inflación, en la que la cesta de la compra está cada vez más elevada, nadie puede entender que consigamos ahorrar 4,7 millones y que en vez de ir a revertir a los ciudadanos, ese dinero vaya a pagar a los bancos, cuando este ayuntamiento cumple al dedillo con las obligaciones financieras", ha manifestado Jorge Rodríguez. "Es intolerable que no se puedan reducir impuestos y tasas o mejorar inversiones cuando tenemos en la despensa 4,7 millones de euros. Queremos que la buena gestión tenga un premio y que la ciudadanía pueda beneficiarse de ella. No tiene sentido tener dinero en cash y que al final tengas que endeudarte y pagar intereses por ese dinero", ha insistido el primer edil.

En la presentación de la liquidación de 2025, el regidor de Hacienda de Ontinyent, Pablo Úbeda, ha defendido la "gestión económica responsable" y la "buena salud financiera" del ayuntamiento, que cumplió las reglas de gasto y cerró el año con una estabilidad presupuestaria cifrada en 11,7 millones, el mejor indicador de los últimos años. El consistorio ontinyentí gestionó el ejercicio pasado un volumen de 70,7 millones de euros, partiendo de un presupuesto inicial de 64 millones que se incrementó en 6,5 millones durante el ejercicio a través de diferentes modificaciones presupuestarias que, según Úbeda, "reflejan una capacidad de adaptación y gestión ante las necesidades reales que van produciéndose en una ciudad activa como la nuestra".

"Tenemos que dedicar el superávit a los bancos, pero si cumplimos el 100% de las reglas presupuestarias queremos que se incorpore al presupuesto del año en vigor", ha pedido también el regidor de Hacienda. La deuda del Ayuntamiento de Ontinyent a fecha de 31 de diciembre de 2025 se situó en 9,2 millones de euros. En caso de que el superávit tenga que dedicarse sí o sí a amortizaciones, a finales de este año el pasivo municipal quedaría reducido a 3,7 millones de euros. Úbeda ha subrayado que la reducción de deuda en el último año ha permitido reducir el gasto financiero un 39%: "En 2011 heredamos una deuda de 20,5 millones y en 2025 la hemos reducido un 57%", ha recalcado.

Desde la corporación ontinyentina también exhiben un ahorro de 1,6 millones en gasto corriente respecto a lo inicialmente presupuestado por la disminución del coste eléctrico, a tiempo que las ayudas a servicios sociales de primera necesidad han pasado de los 150.000 euros previstos en las cuentas a los 293.000 euros realmente ejecutados. Igualmente, las entidades deportivas recibieron 71.000 euros frente a los 31.000 presupuestados.

Por otra parte, Úbeda asegura que en 2025 se gestionó un volumen "histórico" de inversiones por valor de más de 12,7 millones de euros, entre las que destacan las obras del Pla Edificant, pero también las mejoras urbanas de polígonos, equipamientos y servicios que han ido poniéndose en marcha. "En tres años de legislatura se ha llegado a los 31,5 millones de euros en inversiones", ha incidido el edil. De forma paralela, el capítulo de fondos recibidos de otras administraciones se han incrementado de los 10,8 millones de 2024 a los 19,3 millones de 2025. Con todo, Úbeda ha afirmado que los números son el resultado de una "gestión responsable, prudente y de contención del gasto". El regidor ha destacado como principales líneas maestras la "fortaleza económica del ayuntamiento", junto con la "importante reducción de la deuda y el importante trabajo de captación de fondos de otras administraciones".

Capacidad de transformación

Por su parte, el alcalde de Ontinyent ha trazado un repaso por la evolución del presupuesto en los últimos 14 años, que a su juicio refleja "un cambio en la capacidad de transformación y mantenimiento de la ciudad". El presupuesto ha pasado de los 25 millones de euros de 2012 a los 64 millones de 2025. "Eso quiere decir que hemos tenido una capacidad de gestión eficiente, pero también de captación de inversiones y de ingresos de otras administraciones. Y ha pasado sin recurrir a endeudamiento", ha incidido Jorge Rodríguez, que ha hecho alusión a la "situación de privilegio en la que nos han puesto los votantes" y a la capacidad de influencia de la que goza Ens Uneix el panorama político valenciano. "Es algo que puede volver a producirse o no, pero ciudadanía tendrá las mismas necesidades y hay que hacerlas frente. La deuda nos permite reducir gasto financiero, pero también nos permite tener capacidad de recurrir a financiación externa para hacer frente a posibles necesidades", ha continuado.

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Rodríguez ha destacado que el ayuntamiento "ha conseguido contener el gasto corriente y de personal, incrementando servicios e infraestructuras y su mantenimiento, y ha continuado apostando por una transformación que nos lleva a aumentar inversiones. Todo ello sin subir impuestos, excepto la tasa de basura, por obligación del Gobierno de España" ha zanjado el primer edil.