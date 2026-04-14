El CC Ontinyent sube al podio en la cuarta prueba de la Copa de la Comunitat de Mini Enduro

El Club Ciclista Ontinyent subió al podio en la cuarta prueba de la Copa de la Comunitat Valenciana de Mini Enduro, celebrada el pasado sábado en Jalance. En la competición participaron los ciclistas del club ontinyentí Luca Amo y Quim Blasco. Éste último subió al podio tras quedar tercero.

Quim Blasco, del CC Ontinyent, en el tercer puesto del podio de la prueba de Mini Enduro. / Club Ciclista Ontinyent

La prueba estaba marcada por su elevada exigencia física y técnica, con diversos tramos cronometrados de gran dificultad y un desnivel acumulado superior a los 400 metros, que pusieron a prueba las habilidades de los participantes. Luca Amo, que vivía su segunda experiencia en bicicleta de montaña, consiguió una meritoria octava posición, demostrando una gran progresión en esta disciplina.

Ciclistas en la jornada de la Copa de la Comunitat de Mini Enduro en Jalance. / Club Ciclista Ontinyent

Quim Blasco firmó una gran actuación que le permitió subir al podio con una tercera posición. Con este resultado, Quim se mantiene en el segundo puesto de la clasificación general de la Copa de la Comunitat en Mini Enduro.

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Ciclistas del CC Ontinyent en la prueba de enduro. / Club Ciclista Ontinyent

Desde el Club Ciclista Ontinyent destacan que estos resultados “confirman el buen momento de los jóvenes ciclistas, que continúan evolucionando y consolidándose en una disciplina tan exigente como el enduro”. El club valora “muy positivamente el trabajo y la progresión de los deportistas, así como su compromiso en cada competición, elementos clave para su crecimiento deportivo”. Resaltan que el equipo del CC Ontinyent sigue sumando experiencia y resultados en una temporada “muy prometedora”.