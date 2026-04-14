Cerca de 10.500 personas visitan el Castell de Xàtiva durante la Semana Santa y Pascua

El Castell de Xàtiva ha registrado un total de 10.478 visitantes durante las fiestas de Semana Santa y Pascua de 2026, consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad en estas fechas. Los datos se han recogido desde el sábado 28 de marzo hasta el lunes de San Vicente, incluyendo tanto la primera como la segunda Pascua, manteniendo un flujo constante de visitantes a lo largo de todo el periodo festivo. En la primera Pascua se recibieron un total de 5.608 visitantes, mientras que en la segunda Pascua —de sábado a lunes— la afluencia fue de 1.517 personas.

Visitantes en el Castell de Xàtiva, en una imagen reciente. / Perales Iborra

En cuanto a los días de mayor afluencia, el pico de visitantes se produjo durante el fin de semana de la Semana Santa, destacando especialmente el sábado 4 de abril con 1.441 visitantes, seguido del Viernes Santo con 1.352 y el domingo con 1.290 personas. También el Lunes de Pascua registró una elevada asistencia con 972 visitantes, confirmando la gran atracción del monumento en los días centrales de la primera Pascua.

La concejala de Turismo, Raquel Caballero, ha valorado muy positivamente estas cifras, señalando que «la ciudad de Xàtiva ha vuelto a estar llena durante estos días, en una de las épocas de mayor afluencia turística del año». Caballero ha destacado también que «el buen tiempo ha acompañado, lo que ha favorecido una gran presencia de visitantes tanto en el Castell como en el resto de recursos patrimoniales y turísticos de la ciudad».

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Visitantes en el Castell de Xàtiva. / Perales Iborra

La Oficina de Turismo, por su parte, recibió un total de 3.570 personas entre el lunes 30 de marzo y el lunes 13 de abril, de las cuales el 61% se concentró entre Jueves Santo y el Lunes de Pascua. El día de mayor afluencia fue el sábado 4 de abril, con 555 atenciones.