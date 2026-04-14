Uno de cada cuatro pueblos ya tienen más del doble de mayores de 64 años que de niños

El incremento de la esperanza de vida, con cifras de récord en España -86,3 años para las mujeres y 81,1 para los hombres-, unido al aumento de la longevidad -en España, la edad a la que se alcanza la muerte ya es más frecuente a los 90 años, que a los 80 o 70-, y al descenso de la natalidad -del 23,5% entre 2015 y 2025 en España, según datos del INE-, han hecho que la población esté cada vez más envejecida.

La Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida no escapan a esta tendencia -en alguna comarca más acusada que en otra-, y el índice de envejecimiento ya supera el 250% en uno de cada cuatro pueblos de los tres territorios, según la estadística publicada por el IVE el pasado viernes, con datos del padrón municipal a 1 de enero de 2025. En una quincena de los 61 pueblos de las tres comarcas, la población de más de 64 años representa más del 250% sobre la población menor de 16 años.

Personas mayores en el centro social de Xàtiva, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Carrícola es la localidad con el indicador más disparados, al situarse en el 933,33%. El pequeño municipio de la Vall d’Albaida, con 97 habitantes (INE 2025), ha experimentado un brutal crecimiento del envejecimiento en los últimos años, sobrepasando con creces el índice del 250%, que alerta de la situación demográfica negativa en el balance de indicadores demográficos de despoblamiento que analiza el Institut Valencià d’Estadística (IVE). En 2021, el índice de envejecimiento llegaba al 216,67%, mientras que en 2020 se quedaba por debajo del 200%, con 184,62%. En los últimos cuatro años, el envejecimiento ha ido incrementándose en la localidad hasta rozar el 1.000%.

La Vall d’Albaida es la comarca con más poblaciones por encima del 250%, con una decena en 2025. Además de Carrícola, en Rugat el índice de envejecimiento se sitúa en el 588,89%, en Beniatjar es del 538,46% y en Pinet, del 407,69%. Aielo de Rugat (356,25%), Bellús (265,38%), Benissuera (338,89%), Montitxelvo (254,55%) y Terrateig (343,48%) también superan el umbral del 250%. A ellos se suma Sempere, el municipio menos poblado de las tres comarcas, con 33 habitantes, donde no hay población menor de 16 años. El año anterior, Montitxelvo aún no alcanzaba el criterio, con un 240% de la población. En el lado contrario, con menor porcentaje de envejecimiento, se encuentran poblaciones como el Ràfol de Salem (124,39%), Benissoda (130,56%), Aielo de Malferit (135,43%) y Guadasséquies (136,23%). Todas ellas, excepto Aielo de Malferit, no superan los 500 habitantes. En el conjunto de la Vall d’Albaida, el índice de envejecimiento se sitúa en el 161,54%.

La Canal de Navarrés es la comarca con un mayor porcentaje en 2025, del 215%. La mitad de las poblaciones del territorio superan el 250%. Son Bicorp, con 421,74%; Millares, con 316,67%; Quesa, con 261,43%; y Anna, con 254,74%. Este último pueblo, en 2022 aún no alcanzaba el umbral. Por contra, Navarrés es la localidad con mejor porcentaje, del 155,90%. Bolbaite roza el criterio del 250, aunque aún se sitúa por debajo, con 240,79%, mientras que en Enguera es del 207,73% y en Chella del 216,20%.

La Costera registra un índice de envejecimiento del 155% y la única de las 19 localidades del territorio que sobrepasa el 250% es Estubeny, con un índice del 380%. La Granja de la Costera y Vallada se sitúan cerca del umbral, con porcentajes del 241,38% y 232,11%, respectivamente. Montesa también está por encima del 200% (211,20). En el lado opuesto, los municipios con mejores datos, son Novetlè, con 117,24%; Cerdà, con 125%; y l’Alcúdia de Crespins, con 129,48%. En Xàtiva, el dato alcanza el 145,46%.

Crecimiento vegetativo

La tasa de crecimiento vegetativo, tomando como periodo los últimos 20 años, es negativa en el conjunto de las tres comarcas y la Canal de Navarrés es la que mayor diferencia registra entre nacimientos y fallecimientos, con un dato negativo del -12,22%. En la Costera se sitúa en -2,29% y en la Vall d’Albaida, en -1,93%. Solo 7 de las 61 localidades de los tres territorios (el 11,47%), registran un dato positivo. Son Cerdà (2,70%), el Genovés (3,01%) y Novetlè (0,34%), en la Costera; y Aielo de Malferit (0,97%), Benissoda (2,63%), Guadasséquies (4,60%) y Ontinyent (0,82%), en la Vall d’Albaida. En la Canal, los 8 municipios de la comarca presenta un crecimiento vegetativo negativo en los últimos 20 años. En Xàtiva es del -1,18%.