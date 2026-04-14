Encarcelan a un hombre con una orden de "busca y captura" por robos en el diseminado de l'Olleria

Los robos en los diseminados y las urbanizaciones ajenas a los cascos urbanos se han convertido en los últimos años en un gran frente de batalla para los cuerpos de seguridad. En muchos municipios de las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés se registran este tipo de incidentes. Los testimonios confirman que es una problemática en auge. Y los afectados piden a las administraciones públicas que tomen cartas en el asunto. Un ejemplo de ello es el "goteo" de casos registrado en el diseminado de Bixquert, en Xàtiva. El último episodio tuvo lugar el pasado viernes. De momento, no se han confirmado detenciones, aunque los investigadores están estudiando toda la información aportada por las víctimas.

El que sí ha sido detenido es un varón de nacionalidad española en L'Olleria, relacionado con varios casos de robos en el diseminado de la localidad de la comarca de la Vall d'Albaida. Las fuentes consultadas por Levante-EMV confirman que su arresto se produjo la semana pasada y el detenido contaba con una orden de "busca y captura" relacionada con una seria de robos. Así, desde el consistorio exponen que "la semana pasada, la Policía Local de L'Olleria localizó una persona relacionada con los robos ocurridos en el diseminado, sobre la que se tenía una orden judicial de busca y captura. El varón detenido fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil y, posteriormente, ingresó en prisión".

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"De este modo, nuestra Policía Local continúa colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para garantizar la seguridad en L'Olleria", apostillan las mismas fuentes.