La escuela de ciclismo de Ontinyent retoma la competición en el I Gran Premi Escoles de Foios
Maties Mestre, Kendall López, Vera Mollà, Alejandro Pulgarin y Jaume Beneyto suben al podio en las categorías de Promesas, alevín e infantil
La Escuela de Ciclismo de Ontinyent ha retomado su calendario competitivo después de las vacaciones de Pascua con la participación en el I Gran Premi Escoles Foios, celebrado en esta localidad valenciana. La jornada empezó con la prueba de gymkana, donde los más jóvenes demostraron sus habilidades técnicas. En la categoría de Alevines participaron Vera Mollà, Teo Soriano y Marc Beneyto. En cuanto a los Infantiles, la escuela contó con una destacada representación formada por Tono Colorado, Alejandro Pulgarin, Daniel Mullor, Pau Vallés, Nicolás Sanz y Jaume Beneyto, quien consiguió una meritoria tercera posición en Infantiles de segundo año.
Posteriormente, se disputó la prueba en línea, que se caracterizaba por un circuito exigente que combinaba tramos de empedrado con rectas rápidas y giros técnicos, poniendo a prueba la habilidad, la resistencia y la estrategia de los participantes. En la categoría de Promesas de segundo año, Maties Mestre y Kendall López consiguieron una excelente primera posición, mientras que Erik Mollà y Vega Bonell finalizaron en quinta posición.
En Alevines, Vera Mollà subió al podio con una destacada segunda posición, mientras que Teo Soriano (Alevines de primer año) y Marc Beneyto (Alevines de segundo año) también completaron una buena actuación. En la categoría de Infantiles, hay que destacar la tercera posición de Alejandro Pulgarin en Infantiles de primer año y la segunda posición de Jaume Beneyto en Infantiles de segundo año, redondeando así una jornada muy positiva para la escuela.
El Club Ciclista Ontinyent valora "muy positivamente el esfuerzo y el compromiso de todos los ciclistas, así como los buenos resultados obtenidos en esta primera cita después de la parada, que marcan un inicio prometedor para la segunda parte de la temporada".
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