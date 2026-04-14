El Eset Ontinet quiere finalizar la liga ofreciendo una victoria a la afición
El equipo masculino de Tercera FEB del Ontinyent Club de Bàsquet cierra la temporada recibiendo al Lucentum Alicante en el pabellón Fernando Rubio
El pabellón Fernando Rubio del colegio La Concepción de Ontinyent acogerá este fin de semana la última jornada de liga para los equipos Eset Ontinet del Ontinyent Club de Bàsquet. Por un lado, el Eset Ontinet masculino cambiará su día y hora habitual de juego. Cómo es habitual, la Federación Española de Baloncesto, FEB, decreta jornada unificada en el último fin de semana de la liga regular de la Tercera FEB. Los de Sama jugarán así el sábado, a las 19.00 horas. En esta última jornada, el equipo recibirá al Lucentum Alicante con el objetivo de ofrecer a su afición una victoria y un final de temporada positivo.
Por otra parte, estará el Eset Ontinet femenino. Las jugadoras de Tono Amador tendrán doble jornada. El viernes viajarán al Centro Deportivo San Jerónimo, casa del CB Petrer, donde jugarán a las 20.30 horas. El domingo volverán a enfrentarse al mismo equipo, pero será en el pabellón Fernando Rubio, a las 12.00 horas. Este será el último encuentro de la liga regular, pero no de la temporada. Si el equipo ontinyentí gana al menos uno de estos dos encuentros, el paso a los play-offs estaría ya 100% asegurado.
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