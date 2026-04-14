Feliu Terol, del Bádminton Xàtiva, logra dos medallas en el Máster Nacional Sub-17

El deportista del Club Bádminton Xàtiva Feliu Terol se alzó con dos medallas en el Máster Nacional Sub-17, celebrado el pasado fin de semana en la localidad canaria de Los Realejos. El jugador setabense se colgó el oro en la prueba individual y ganó el bronce en la de dobles masculino. El setabense compitió en la prueba de individual y dobles masculino, en esta última junto a su compañero Diego Gázquez, del CB Ibi. En esta ocasión Feliu se clasificó en la competición N1, reservada a los mejores deportistas inscritos en el evento y que cuenta con el aliciente de tener mayor puntuación asociada.

En la prueba individual, el setabense no tuvo problemas para conseguir la primera plaza del grupo A y de este modo acceder al cuadro final. En semifinales se enfrentó al jugador Raúl Molina, venciendo por 21-9 y 21-19, con un primer set muy intenso donde mostró su superioridad, y un segundo set donde se dedicó a mantener el control del marcador. De este modo, se plantó en una nueva final individual en un máster, donde le esperaba Xoán Balboa, que en ningún momento amenazó el juego del setabense, que cerró la final con 21-13 y 21-16 a su favor, para subirse a lo más alto del podio.

En la prueba de dobles masculino, Feliu jugó junto a Diego Gázquez y quedó encuadrado en el grupo B, donde cosecharon una victoria y una derrota que los dejó en la segunda plaza, lo que les valió el bronce al estar clasificados en el máster N1.

Con esta victoria, el jugador del Club Bádminton Xàtiva se afianza en los puestos más altos del ranking nacional de la categoría Sub-17.

Concentraciones en Xàtiva

Las instalaciones deportivas municipales del pabellón Francisco Ballester de Xàtiva acogieron la pasada semana dos importantes concentraciones: por un lado, la concentración del llamado programa Se Busca Campeón dirigida a los jóvenes talentos de la comunidad, y por otro la concentración de Selecciones Valencianas.

La primera de ellas, la concentración Se Busca Campeón, estuvo dedicada a los deportistas de las categorías Sub-13 y Sub-15 de la Comunitat Valenciana y con el foco puesto en el trabajo técnico-táctico en estos deportistas más jóvenes. Esta se realizó el martes 7 de abril desde las 10 horas hasta las 13 horas, donde el grupo de deportistas trabajó bajo las directrices de los técnicos MªJesús Almagro y Javier Alcázar designados por la FBadCV para llevar a cabo dicha concentración.

La segunda de las concentraciones tuvo lugar el jueves 9 de abril en el mismo horario e instalaciones que la del pasado martes. En esta ocasión, se contó con un nutrido grupo de 21 deportistas que se emplearon a fondo a las órdenes de los técnicos encargados de las Selecciones Sub-15 y Sub-17 que observaron y tomaron nota para ir conformando las selecciones que representaran a la Comunitat Valenciana en el próximo Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar e Inclusivo.

El Club Bádminton Xàtiva contó con representación de deportistas en ambas concentraciones, en la primera de ellas; Aarón Fasanar, Adolfo Costa, Alexa Zemov, Joel Mahiques, Gael Fraile y Jordi García. En la segunda estuvieron presentes Arnau Ballester, Alexa Zemov, Pascual Pardo, Martina Molina, Irene Orquín, Meshack Martínez y Feliu Terol. En esta última se contó con la ayuda de Ximo Torres y Martin Cerver que ejercieron de sparrings de los jugadores asistentes.

Próximas competiciones

Xàtiva será la encargada de acoger el próximo domingo, 19 de abril, en el pabellón municipal Francisco Ballester, a los deportistas de las categorías Sub-13 y Sub-17 que se desplazaran hasta la capital de la Costera con el objetivo de conseguir subir al podio del Campeonato Autonómico en las categorías Sub-13 y Sub-17. Desde las 9 h los 48 deportistas inscritos, entre ellos siete jugadores del CB Xàtiva, competirán en las diferentes pruebas en busca de las correspondientes finales. El CB Xàtiva ha invitado a los setabenses y vecinos de otras localidades a visitar el pabellón de 9 a 15 horas para disfrutar de esta modalidad deportiva y mostrar su apoyo a los deportistas locales en esta competición.

Por otra parte, el próximo sábado, 18 de abril, los deportistas de la categoría alevín se desplazarán a València para participar en la cuarta y última jornada de esta categoría de los Jocs Escolars de la Comunitat Valenciana. Una jornada en la que se decidirán quienes son los deportistas clasificados para el campeonato provincial en cada una de las pruebas que se disputan. El Club Bádminton Xàtiva estará representado en esta jornada y además con varios deportistas optando a la clasificación para participar en la fase final escolar.

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Por otra parte, del 13 al 16 de abril la Universidad de Granada organiza y acoge a los 98 deportistas inscritos en esta edición del Campeonato de España Universitario Bádminton. La competición se desarrollará en las instalaciones del pabellón universitario de la Cartuja y contará con la presencia de las universidades más importantes del territorio nacional. Por parte de la Universitat de València participará el setabense David Polop, que vuelve a repetir como parte del equipo de esta universidad.