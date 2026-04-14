El IEVA convoca el XVI Premio de Investigación de la Vall d'Albaida, dotado con 3.000 euros

El Instituto de Estudios de la Vall d'Albaida ha publicado las bases del XVI Premio de Investigación de la Vall d'Albaida, una propuesta biena que continúa siendo el único premio que tiene la Vall d'Albaida como ámbito de estudio geográfico o social sin limitaciones de temáticas a tratar.

Se trata de una beca que premia un proyecto para permitir la realización. Esa es la razón de la convocatoria bienal, puesto que el proyecto se tiene que desarrollar y acabar en dos años. El autor o autores ganadores reciben 1.000 euros cuando se hace público el premio para ayudar a financiar la investigación. El resto, hasta los 3.000 euros totales, se abonará a la finalización y entrega del trabajo acabado, como se especifica en las bases.

En esta edición, el plazo para presentar los proyectos que pueden tratar cualquier temática relacionada con la Vall d'Albaida, acaba el día 8 de noviembre de 2026. La documentación requerida se tiene que hacer llegar a la sede del IEVA, y el jurado hará saber la decisión antes del 31 de diciembre de este año. Este jurado estará formado por representantes del Ayuntamiento de Ontinyent, Caixa Ontinyent y la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida (como patrones de nuestra institución), un representante de la Universitat de València, el presidente del IEVA, y cuatro miembros de prestigio reconocido entre la comunidad científica.

En la edición anterior, el proyecto ganador del premio fue Los liquenes y briófitos de la Vall d'Albaida, de Isaac Garrido Benavent i José Gabriel Segarra Moragues.

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