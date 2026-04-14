De las infraviviendas a las infraestancias: ya aparecen alquileres de habitaciones por 500 euros en Ontinyent
El mercado inmobiliario se tensiona y comienzan a aparecer prácticas cuestionables que repiten hábitos abusivos de las grandes ciudades
Es una de las grandes preocupaciones del ciudadano medio. El acceso a la vivienda está cada vez más acotado y tanto a la hora de comprar como de alquilar la demanda supera claramente a la oferta. Ya no hay precios asequibles. Así, al mercado han salido en los últimos meses casas que en otro momento no tendrían interesados. "Infraviviendas" en mal estado que se venden "para inversores". Y también hay una cara "B" en el mercado del alquiler. Así, ya han aparecido casos de gente que alquila habitaciones en casas particulares por montantes que pueden llegar a los 500 euros. Incluso, algunas firmas inmobiliarias se ponen en contacto con los dueños para "trocear" un posible alquiler y maximizar el beneficio. De la "infraviviendas" se pasa a las "infraestancias". Por desgracia, es una situación que se lleva vivienda tiempo en las grandes ciudades. Y parece haber llegado a las capitales comarcales.
Los ejemplos son muchos. Uno de los más recientes ha sido compartido en grupos de Ontinyent en la red social Facebook. "Alquilo habitación con cocina privada y terraza. La cocina está equipada igual que la habitación. Es solo entrar a vivir, para pareja o dos chicas", expone el presunto dueño.
Y las fotos no tienen desperdicio. Así, la presunta "cocina" es una encimera suelta, un microondas sobre un mueble y una nevera ubicados en un pasillo junto a una mesa para dos personas. Y la "terraza" es un pequeño espacio tipo deslunado en el que no está claro que quepan varias personas. El baño es compartido. La vivienda está por la zona de la Plaza de Santo Domingo.
Entre la miríada de comentarios que ha suscitado la publicacion sí hay personas interesadas que piden un número de contacto para hablar con el dueño del piso. Y también hay una ristra de críticas: "En serio hay gente que se interesa por esta ratonera por 500 pavos??? Estamos locos o qué??? Habitación sin tragahumos, sin apenas luz ni ventilación?? Y en Ontinyent!!! Tengo a mis dos hijos en valencia con mejor vivienda por menos de 300 con gastos incluidos cada uno. Suerte con el pardillo que te lo alquile abusón", escribe un usuario.
La escalada de precios en el mercado inmobiliarios e ha desbocado durante los últimos tiempos. Y siempre hay gente que quiere aprovecharse.
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