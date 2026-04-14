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L’Olleria celebra su III Feria del Vidrio y la Artesanía y su primera Feria del Vino

El pueblo acogerá 23 estands de artesanos y artistas y 9 bodegas para celebrar su patrimonio cultural y gastronómico

El artesano del vidrio Rafa Abdón.

El artesano del vidrio Rafa Abdón. / Anaïs Penalba.

Redacción Levante-EMV

L'Olleria

L'Olleria ha presentado la tercera edición de su Feria del Vidrio y la Artesanía y la primera Feria de Vino, ViL’Olleria, que tendrán lugar los próximos días 18 y 19 de abril y se ubicarán en la Casa Santonja y en la Plaça del Ravalet de esta localidad. Durante los dos días que dure la feria, el municipio ofrecerá un amplio abanico de actividades culturales y lúdicas para todos los públicos, con el objetivo de celebrar la artesanía y el patrimonio cultural del pueblo y brindar apoyo a las bodegas de la zona..

La feria contará con demostraciones de artesanía de la mano de la Asociación de Artesanos de L'Olleria, estands con artesanos como Miguel Angel Ortega (personalización en madera y cerámica), Paula Castelló (velas y jabones), Maria Teresa Peris (muñecas), Silvia López (bolsas y bisutería), Miriam García (cremas y miel), Amparo Quiles (complementos) y empresas como La Tía Tula (quesos), Quesos Catí, Eiras Jewelry, Crochet 79, Mimar Handmade, Coribru (velas y jabones) y Finca La Garrofera (aceites). La feria, además, contará con la participación del alumnado del taller de bordado de la Escuela de Personas Adultas Font Nova del municipio.

La noche del sábado llegará a su punto culminante con la exhibición de vidrio del artista Rafa Abdón, junto con Fernando Torre i Raquel Tercero, seguida por una demostración nocturna de vidrio soplado de la Asociación de Artesanos de L'Olleria en el patio de la Casa Santonja. La conclusión de la jornada llegará con un espectáculo pirotécnico de la Pirotecnia Nadal-Martí.

Las personas que quieran disfrutar de la vertiente gastronómica y vinícola podrán probar diferentes vinos de las bodegas Angosto, Rafa Cambra, Vicente Ribera, 4 Xavos, Casa Les Vides, El Poblet, Ladrón de Lunas, Filoxera y Los Frailes. Además de probar ibéricos y quesos artesanos y paella para comer.

Tren turístico

El público visitante también tendrá a su disposición un tren turístico que recorrerá los lugares patrimoniales más importantes del pueblo, con la narración del cronista de L'Olleria, Jovi Vidal, y visitará el museo de vidrio del Convento de los Capuchinos. Mientras que las más pequeñas y pequeños contarán con juegos de madera, talleres infantiles y pintacaras, para asegurar una jornada de lo más divertida.

Según la Concejala de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de L'Olleria, Aida Giner, "este fin de semana nos permite poner en valor y dar protagonismo a nuestra tradición artesana, con actividades para toda clase de públicos. Invitamos tanto a nuestro vecindario, como visitantes de otros pueblos y comarcas a conocer nuestro patrimonio histórico y artesanal".

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De este modo, L'Olleria da a conocer su dedicación a conservar y dar una nueva vida a las diferentes formas de artesanía que se han practicado en el pueblo durante siglos y que ahora constituyen uno de los principales atractivos turísticos de este municipio de la Vall d'Albaida.

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