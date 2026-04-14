La monologuista Carol Tomàs abre el nuevo ciclo del Circuit Cafè Teatre-Ociversitari de Ontinyent

Ontinyent comienza esta semana una nueva edición del Circuit Cafè Teatre-Ociversitari con la actuación de la monologuista valenciana Carol Tomàs, que dará el pistoletazo de salida a una programación que combina humor, magia y espectáculos de entretenimiento en diferentes establecimientos de la ciudad. La iniciativa, que llega este año a su sexta edición, está impulsada por la fundación del Campus Ontinyent, el Ayuntamiento de Ontinyent y Caixa Ontinyent, con el objetivo de dinamizar la oferta de ocio para el alumnado universitario y fomentar la vida universitaria más allá de las aulas.

La primera cita tendrá lugar este miércoles, 15 de abril, a las 20:30 horas al local L'Ambotit, donde Carol Tomàs ofrecerá su espectáculo de humor ante el público asistente. La actriz y monologuista valenciana acumula más de quince años de experiencia a los escenarios de todo el Estado, después de haber iniciado su trayectoria artística en el mundo de la música con solo ocho años. Durante una década ejerció como profesora de música, antes de decidir dedicarse plenamente a la comedia.

Carol Tomàs ha participado en varios programas de televisión, destacando su presencia en espacios de À Punt como “Comediants” o “Assumptes Interns", así como en el programa “Central de Cómicos” de Comedy Central. También ha aparecido en otros formatos televisivos como “Tú sí que vales” o en el programa de Buenafuente, donde empezó como una de las “churris del Neng”. Entre sus espectáculos teatrales destacan montajes como “Pensat i fet”, “En cuarentena” o su participación en el proyecto “Riures en valencià”.

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El regidor de Cultura del Ayuntamiento de Ontinyent, Àlex Borrell, destacaba en la presentación del circuito que esta propuesta “pretende dinamizar las actividades de ocio para la gente universitaria, con espectáculos que tendrán lugar los miércoles en los locales de hostelería de la ciudad y que también permiten disfrutar de una experiencia completa con la posibilidad de cena en los establecimientos participantes”. Después de la actuación inaugural de Carol Tomàs, el circuito continuará el 22 de abril en Catamercat con el espectáculo de mentalismo y humor de Darío Piera.