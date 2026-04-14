Ontinyent abre la Semana Pedagógica con una exposición y la presentación del trabajo ganador del III Premio Balarma

Ontinyent ha dado inicio este martes 14 de abril a la décima edición de su Semana Pedagógica con una jornada inaugural celebrada al Campus de Ontinyent de la Universitat de València, en la que se inauguraba una exposición y tenía lugar la presentación pública proyecto ganador del III Premio de Investigación en Educación Infantil “Colectivo Balarma” de la Fundación Universitaria Campus de Ontinyent.

La jornada empezaba a las 10:30 horas con la apertura de la exposición “Maestras, Escuelas y Pedagogías del Franquismo”, a cargo de la profesora Carme Agulló. La muestra propone un recorrido por la evolución de la educación durante el periodo franquista, poniendo el foco en el papel del profesorado, los modelos pedagógicos y el contexto social en que se desarrollaba la actividad educativa. Posteriormente, a las 11:30 horas y también en el Campus, tenía lugar la exposición pública del trabajo “Conos-ciencia 0-3. El despertar del pensamiento científico en el primer ciclo de la Educación Infantil”, a cargo de la profesora Almudena Marín, coordinadora del equipo autor del proyecto. El trabajo, galardonado con el III Premio de Investigación en Educación Infantil “Colectivo Balarma”, ha sido desarrollado por el Grupo de Investigación en Educación Infantil “Estrellas de Infancia”, integrado por Almudena Marín, José Cantó, Pepe Viana y Lluís Ortiz.

El acto ha contado con la presencia del alcalde Jorge Rodríguez, los regidores Óscar Borrell i Ferran Gandia, profesorado y alumnado del Campus, así como de profesionales vinculados al mundo educativo. El alcalde de Ontinyent y presidente de la Fundación Universitaria Campus de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacaba que “iniciativas como el premio Balarma y proyectos como ‘Conos-ciencia 0-3’ evidencian el papel que juega el Campus de Ontinyent como espacio de generación de conocimiento y de impulso de la investigación educativa”. Rodríguez remarcaba que “desde la Fundación continuamos trabajando porque estudiar en Ontinyent tenga cada vez más atractivos y porque el talento y las investigaciones que nacen en nuestro campus tengan proyección y repercusión en la sociedad”.

El proyecto plantea la necesidad de introducir y trabajar el pensamiento científico desde las primeras etapas de la vida, concretamente en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), entendido no solo como un periodo asistencial sino también como una etapa educativa fundamental para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. La investigación ha abordado esta cuestión a partir de un estudio empírico que conecta el mundo universitario, la inspección educativa, profesionales en activo del ciclo 0-3 y futuras maestras y educadoras, haciendo hincapié en la necesidad de reforzar el reconocimiento educativo del ciclo 0-3 y en la conveniencia de acercar el mundo de la investigación a la práctica educativa cotidiana en las escuelas.

Noticias relacionadas

El regidor de Educación del Ayuntamiento de Ontinyent, Ferran Gandia, subrayaba que “la Semana Pedagógica es un espacio que nos permite compartir experiencias, proyectos y reflexiones alrededor de la educación, y empezarla con una investigación como esta pose de manifiesto la importancia de apostar por la innovación educativa desde las primeras etapas”. La programación de la X Semana Pedagógica de Ontinyent, que se celebra del 14 al 17 de abril incluirá una decena de actividades dirigidas a estudiantes, docentes, familias y profesionales de la educación.