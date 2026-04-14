El PP pide cambios en los plenos de Ontinyent para favorecer la participación ciudadana y política

El Partido Popular de Ontinyent ha alzado la voz ante lo que considera una situación “grave e insostenible” en el funcionamiento del pleno municipal. La denuncia llega después de que las dos últimas sesiones ordinarias, celebradas el 26 de febrero y el 26 de marzo de 2026, finalizaran sin que se pudieran tratar todos los puntos del orden del día.

Ambas sesiones, que comenzaron como es habitual a las 19:00 horas, se prolongaron hasta la medianoche sin concluir. Esto obligó a dejar asuntos pendientes para preservar la llamada “unidad de convocatoria”, evitando así posibles impugnaciones jurídicas. Sin embargo, el PP advierte que esta situación "afecta directamente a la calidad democrática del Ayuntamiento, ya que entre los puntos sin tratar se encuentran decretos de alcaldía, daciones de cuenta trimestrales, actas de la Junta de Gobierno y, especialmente, el turno de ruegos y preguntas".

Una "anomalía democrática" en el control al gobierno

El portavoz del Partido Popular, Rafa Soriano, ha denunciado "el retraso acumulado en la respuesta a preguntas formuladas" por su grupo, algunas presentadas en enero y todavía sin contestación. “Esto no es una cuestión menor, es una anomalía democrática en toda regla. No se puede gobernar sin control ni rendir cuentas ante la oposición y la ciudadanía”, ha afirmado Soriano, recordando que el turno de ruegos y preguntas es una herramienta esencial para dar voz tanto a los representantes públicos como a los vecinos.

Lejos de quedarse en la crítica, el Partido Popular ha registrado un escrito formal proponiendo medidas concretas: la celebración de plenos extraordinarios para asuntos complejos o el adelanto de la hora de inicio de las sesiones para garantizar que finalicen en condiciones razonables. “Somos conscientes de que los plenos pueden alargarse, más aún con cinco grupos políticos. Eso implica más debate y más democracia, pero también exige organización y responsabilidad”, ha señalado el portavoz.

"Barreras a la participación" y críticas a la actitud de Compromís

Para los populares, el actual modelo aleja a los vecinos de la vida municipal. “Hemos normalizado terminar plenos más allá de las 23:00 horas, pero si un vecino quiere intervenir, esa no es una hora adecuada. Si de verdad creemos en la participación, hay que poner facilidades reales”, indica Soriano. Además, el portavoz ha criticado que el salón de plenos tenga una "capacidad irrisoria", lo que refuerza la sensación de que no interesa la asistencia ciudadana.

En cuanto a lo ocurrido en el pleno de marzo, el PP ha censurado que los concejales de Compromís abandonaran la sesión tras no autorizarse un receso para la intervención de trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). “Lo ocurrido demuestra que hay quien prefiere el gesto y el titular antes que quedarse a trabajar y defender a sus votantes hasta el final. El Partido Popular no va a montar un show, eso se lo dejamos a otros; estaremos donde toca: defendiendo los intereses de los vecinos como es nuestra obligación y proponiendo soluciones para que la ciudadanía pueda participar en el punto que corresponde”, ha añadido Soriano.

Falta de fiscalización y conflicto de residuos

El portavoz popular ha acusado al gobierno de Ens Uneix de falta de voluntad para facilitar el control político: “Sabemos que les incomoda que se les fiscalice, pero de eso trata la democracia. Vemos un gobierno cada vez más endiosado, improvisado y alejado del sentido común”.

Finalmente, el Partido Popular hace un llamamiento a la ciudadanía para "implicarse más y seguir los plenos", ya sea presencialmente u online. “Son el mejor espacio para conocer todas las posturas sin intermediarios. Si queremos una democracia más fuerte, necesitamos plenos mejor organizados, horarios razonables y una ciudadanía más implicada”, concluye Soriano.