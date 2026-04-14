El tráfico bate récords en las carreteras de la Vall d'Albaida con grandes inversiones pendientes

Es la quinta carretera de titularidad autonómica con un mayor tráfico acumulado de toda la red de la Comunitat Valenciana y una de las que más siniestralidad registra. La CV-60 aguarda desde hace dos décadas el desdoblamiento del trazado que discurre por la Vall d'Albaida, que se encuentra en fase de redacción de proyectos.

Mientras tanto, el número de desplazamientos que atraviesan esta vía clave de las comarcas centrales que conecta el interior con la costa no ha dejado de crecer y marcó un nuevo récord en 2025, con un incremento de 3.300 vehículos en la estadística que mide la intensidad media diaria (si se suman todos los tramos examinados) y cifras inéditas desde el año 2005.

La memoria anual de la campaña de aforos de la Conselleria de Infraestructuras calcula un total de 155,86 millones de desplazamientos en la CV-60 entre 1996 y 2025, el 2,6% del total de la red de carreteras autonómicas. En 2024 se cuantificaba en la misma carretera un tráfico acumulado de 149,34 millones de vehículos, 6,5 millones menos.

El tramo que experimentó un mayor incremento del tráfico fue el que enlaza los términos municipales de l'Olleria y Montaverner, al comienzo al trazado, al registrar 7.923 desplazamientos diarios en 2025, casi un 9% más que el año anterior. El tramo entre Bèlgida y Rugat fue el más transitado, con 12.597 vehículos diarios, un 7,12% más que en 2024 (y la cifra más alta desde hace 21 años), mientras que a la altura de Montaverner se sigue concentrando el volumen de tráfico pesado más elevado de la provincia de Valencia, puesto que prácticamente el 15 % de los vehículos que lo atraviesan son camiones y trailers.

Como publicó este diario, en los últimos meses la Conselleria de Infraestructuras ha licitado por 1 millón de euros las obras de los dos primeros fases correspondientes a la fase previa de las obras de duplicación de la CV-60 en la Vall d’Albaida, en un intento por agilizar el proyecto mientras se redactan los proyectos de la gran actuación global que precisa la carretera autonómica. Los trabajos priorizados consisten en la conexión de la conexión de la ciclorruta existente entre Alfarrasí y Montaverner con la glorieta de acceso a ambas poblaciones y con la carretera local CV-620 y en la mejora del camino agrícola de acceso a varias propiedades situadas en el entorno del río Missena, en el término municipal de la Pobla del Duc.

La CV-81 gana peso

Hay otra carretera autonómica de la Vall d'Albaida que también tiene diversas inversiones pendientes de acondicionamiento en su seno y que, igualmente, registró un repunte significativo del tráfico en 2025. La CV-81 se ha colado entre las diez vías con mayor tráfico acumulado de la Comunitat Valenciana tras contabilizar un incremento de 2.615 vehículos diarios en sus diferentes tramos que atraviesan la comarca, el equivalente a un aumento del 5,8%.

El principal acceso a Ontinyent sigue siendo el tramo que más volumen de desplazamientos concentra (entre la autovía A-7 y el polígono del Pla), con 22.077 vehículos en 2025. También habría que retrotraerse a 2024 para identificar cifras más elevadas en el registro histórico. En la capital de la Vall, la conselleria está tramitando dos actuaciones para desdoblar la ronda sur y remodelar un "punto negro" de la CV-81 en la entrada a la Avenida Albaida a través de la zona de Mesta en la localidad, con tal de paliar los habituales atascos que se forman a diario y reforzar la seguridad vial. El eje Ontinyent-Villena fue el que contabilizó un mayor incremento del tráfico acumulado de camiones en 2025, con 13,2 millones de desplazamientos, un 12,6% más que en 2024.

La administración autonómica prevé invertir otros 12,4 millones en la CV-81 para reordenar los accesos a Bocairent, donde el tráfico se ha incrementado un 15% en el último año, según el último balance publicado por la conselleria.

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La entrada principal a Xàtiva por la CV-58 es la segunda vía que más tránsito soporta de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, solo por detrás del acceso a Ontinyent. En 2025, 21.444 vehículos diarios atravesaron el tramo entre la Llosa de Ranes y la CV-645, donde hace tiempo se anunció una glorieta todavía sin fecha de ejecución para desviar parte del flujo de tráfico y reducir las aglomeraciones. En un año se han registrado 500 desplazamientos diarios más por este trazado, el equivalente a un aumento del 2,7% respecto a 2024.