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Xàtiva busca Reina de la Fira: el plazo para presentar candidaturas vence el 11 de mayo

Lectura del privilegio Real de Jaume I y un circo acrobático Chino:; Así fue la inauguración de la edición 2025 de la Fira de Xàtiva

Lectura del privilegio Real de Jaume I y un circo acrobático Chino:; Así fue la inauguración de la edición 2025 de la Fira de Xàtiva

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Lectura del privilegio Real de Jaume I y un circo acrobático Chino:; Así fue la inauguración de la edición 2025 de la Fira de Xàtiva / Estudio Federico

Lluis Cebriá

Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para optar al cargo de Reina de la Fira d’Agost 2026.

Podrán presentarse todas aquellas mujeres mayores de 18 años que sean naturales de Xàtiva, residan habitualmente en la ciudad o estén empadronadas en el municipio. El proceso no requiere ninguna titulación específica y está abierto "con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades entre las participantes".

Las solicitudes deberán formalizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Xàtiva (https://xativa.sedelectronica.es), dentro del plazo establecido, que finalizará el próximo 11 de mayo de 2026, incluido. No obstante, el consistorio se reserva la posibilidad de prorrogar este periodo en caso de circunstancias excepcionales.

Cada candidata deberá presentar su propia Corte de Honor, formada por cuatro damas y cinco personas acompañantes. Asimismo, se establece como condición que una candidata a Reina no puede formar parte como dama en otra candidatura, ni a la inversa. Será necesario aportar en la solicitud el nombre, apellidos y DNI tanto de la Reina como de las damas y las personas acompañantes.

En cuanto a las ayudas económicas, la persona elegida como Reina recibirá una dotación de 3.000 euros, mientras que cada una de las damas percibirá 1.500 euros. Como novedad de este año, cada persona acompañante recibirá también una ayuda económica de 500 euros.

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El proceso de selección de la Reina de la Fira 2026 correrá a cargo de un jurado, que valorará las cualidades personales de las aspirantes para determinar quién representará a la ciudad durante las celebraciones.

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