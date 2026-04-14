Xàtiva reconstruirá el colector obstruido de la Plaça del País Valencià

Es una situación que se ha repetido durante los últimos meses. La acumulación de lluvias aflora aguas fecales -con toallitas prensadas llenas de restos- en el alcantarillado de la Plaça del País Valencià de Xàtiva, ya que el colector está obstruido al registrarse un derrumbe en la zona de las vías del tren.

El domingo pasado, con las lluvias registradas, la situación volvió a repetirse. Dolores Soriano, de 62 años de edad y vecina de la zona, grabó lo sucedido. Las imágenes no engañan: un torrente de aguas fecales y restos de toallitas apareció de nuevo en la calzada. Consultada por la situación, comentó que todo se remonta a hace meses: "Creo que la primera vez que lo grabamos fue en diciembre, pero pasaba antes. Cuando llueve algo, aunque no sea torrencial, vuelve a pasar. Pedimos soluciones. Hemos planteado la posibilidad de llamar a Sanidad entre los vecinos o pagar unos análisis de agua. Es insalubre. El domingo no es que lloviera mucho y volvió a pasar".

"He de reconocer que al día siguiente, a las 7.15 de la mañana ya lo estaban limpiando. Se hizo cargo el Ayuntamiento y la cuba viene dos días a la semana, creo. Yo vivo aquí desde el año 1982, esto no pasaba antes. Empecé a subir vídeos a redes sociales porque me harté cuando nos llamaron alarmistas. Esto no es normal", comentó la residente en la capital de la Costera.

Resolución del problema

Consultados por el trabajo realizado, desde el consistorio explicaron que "el Ayuntamiento de Xàtiva no ha parado de trabajar desde el pasado mes de febrero, conjuntamente con ADIF, en la resolución del problema que afecta al colector de la Plaça del País Valencià. Es una intervención que presenta una elevada complejidad técnica, ya que hay que actuar bajo una infraestructura ferroviaria en servicio".

"El origen de la avería, tal y como se explicó, se encuentra en un desprendimiento en la infraestructura ferroviaria que provocó el hundimiento de la vía. Como consecuencia, el colector que pasa por bajo quedó totalmente obstruido por el balastro del ferrocarril, impidiendo el correcto funcionamiento del sistema de saneamiento", prosiguieron las mismas fuentes municipales.

"Desde entonces, y como solución provisional, se ha instalado un sistema de bombeo que impulsa las aguas residuales y permite retirar tanto el agua como los residuos acumulados, con el objetivo de reducir los efectos inmediatos del bloqueo mientras se trabaja en la solución definitiva. A pesar de esto, en episodios de lluvia como el del pasado fin de semana -donde cayó una gran cantidad de agua en poco de tiempo-, esta bomba no tiene la capacidad suficiente de evacuación, provocando la acumulación de agua y su salida puntual por las alcantarillas en la calle", apuntan.

Y confirmaron que "la solución definitiva pasa para anular el colector actual, que se encuentra obstruido, y ejecutar un nuevo paso subterráneo por debajo de las vías. Esta actuación se realizará mediante la técnica de la 'hinca' (pipe jacking), que permite instalar conducciones sin necesidad de abrir raídas en superficie. El procedimiento consiste en excavar un pozo de lanzamiento desde donde se empuja la nueva cañería bajo el terreno. Un cabezal de corte va abriendo mientras la cañería avanza, desplazando el material hasta un punto de salida en la otra banda. Todo el proceso se controla con precisión para garantizar la alineación y la correcta instalación, y se pueden utilizar sistemas de apoyo para estabilizar el terreno. Esta técnica es especialmente adecuada en este caso, puesto que permite atravesar por abajo las vías del tren sin afectar la circulación ferroviaria. Este nuevo túnel permitirá instalar un nuevo colector y restablecer de manera definitiva el funcionamiento correcto del sistema de saneamiento a la zona", apuntan.

Sin embargo, no pudieron concretar el calendario de los trabajos previstos: "Aún no hay una fecha cerrada, se realizarán próximamente", expusieron.