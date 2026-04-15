Un bajo de 31 metros cuadrados por 100.000 euros: a la venta la mayor promoción de minipisos en el Palasiet de Xàtiva

Se ofertan como "ocho exclusivas viviendas" en el corazón de Xàtiva que representan "una oportunidad excepcional para inversores". Tienen una superficie útil que oscila entre los 31 metros cuadrados y los 43,8 m2 y se comercializan por 100.000 euros.

Una inmobiliaria con sede en Benetússer ha puesto a la venta una parte de los 29 miniapartamentos promovidos por la promotora tecnológica PropHero en los antiguos bajos comerciales vacíos de una serie de bloques residenciales ubicados en el ensanche del Palasiet, entre las calles Música Vella, Miquel Batllori y Avenida Corts Valencianes.

Los anuncios, en cambio, sitúan los estudios -todavía en fase de construcción- en una "ubicación estratégica en el centro de Xàtiva, con alta demanda de alquiler", "rodeada de servicios, comercio, educación y ocio". Los minipisos se presentan como activos destinados a inversores que "garantizan rentabilidad a corto y largo plazo". "Revalorización futura asegurada gracias al crecimiento y atractivo constante de Xàtiva", prometen a modo de gancho.

En el inmueble más pequeño, la estancia principal incluye salón-comedor, cocina y dormitorio en una superficie útil de 23 metros cuadrados, junto con un baño de 4,45 m2, un vestidor de 2 m2 y un lavador de 2,72 m2.

Un operario trabaja en uno de los estudios acondicionados en el Palasiet, ayer. / Perales Iborra

El precio de estas viviendas da buena cuenta de cómo está el mercado inmobiliario en la capital de la Costera, donde los pequeños apartamentos han experimentado un auténtico boom en los últimos meses.

El proyecto de transformación de los bajos del Palasiet se aleja de los cauces tradicionales: una inversión de 570.000 euros se financia a través de un préstamo colaborativo canalizado por la plataforma de inversores Domoblock, orientado a generar plusvalía en un plazo aproximado de 12 meses, con una rentabilidad objetivo del 13,37% anual que depende fundamentalmente del resultado final de la revalorización y venta del activo una vez completada la reforma. La financiación se articula mediante tokens inmobiliarios (representación digital de una fracción de un inmueble), que confieren a los inversores derechos económicos sobre las ganancias generadas por el inmueble. Así, estos no poseen la propiedad, sino que tienen derechos económicos sobre su explotación, ya sea a través del alquiler o la venta.

La operación nace de la alianza de PropHero y Domoblock para crear 200 nuevas viviendas en 2026 mediante la transformación de locales y activos infrautilizados, en el marco de una estrategia para "inyectar stock residencial en zonas de alta demanda".

Según Sumainversión, la propuesta "puede resultar interesante para inversores con perfil de riesgo medio que busquen rentabilidades superiores a la media del crowfunding inmobiliario y acepen la falta de liquidez durante el plazo de ejecución del proyecto".

Red de inversores

Según explicaron los artífices de la iniciativa en un comunicado, PropHero asume la gestión integral de la reforma y la posterior comercialización de los minipisos a través de su plataforma global, "facilitando que el producto final ya transformado sea adquirido por su red de inversores"; mientras que Domoblock actúa como el actor financiero y de supervisión, encargándose de la adquisición de activos y la financiación a través de su comunidad de inversores, además de "monitorizar el cumplimiento de hitos, plazos y ejecución".

Cada metro cuadrado de las viviendas sale a 2.366 euros.

Las plataformas promotoras defienden "un modelo de inversión inmobiliaria más diversificado, transparente y alineado con las nuevas expectativas del inversor". "Nuestro objetivo junto con el de PropHero es contribuir a posicionar más vivienda asequible en el mercado”, declaró Sergio Navarro, CEO de Domoblock. Por su parte, Albert Peguera, Head of Wealth & Value en PropHero, defendió la voluntad de "reducir fricciones y aportar mayor transparencia al mercado inmobiliario, poniendo la inversión basada en datos y análisis de riesgo al alcance de más inversores, con un acompañamiento integral y una experiencia digital que nos ayuda a desbloquear más vivienda, justo cuando el mercado más lo necesita”.