La Biblioteca acoge este viernes la actividad de cuentacuentos familiar «Una caseta de plomes»

El próximo viernes 17 de abril, a las 18:00 horas, la Sala Infantil de la Biblioteca acogerá una nueva propuesta del ciclo ‘Más de 1000 cuentos’ con el espectáculo «Una casita de plumas». Se trata de un cuentacuentos dirigido al público familiar que estará a cargo de Tània Muñoz, narradora oral con una amplia trayectoria desde el año 2013.

El aforo es limitado y se recomienda que las niñas y los niños sean mayores de cinco años. Para poder asistir, es necesario pasar previamente por la Biblioteca para recoger las invitaciones.

Tània Muñoz es graduada en Historia por la Universitat de València y ha compaginado su formación con la docencia en educación primaria y secundaria. Actualmente, además de su faceta escénica, es docente de Historia Medieval en la Universitat Jaume I.

Formación para mayores

Por otro lado, el próximo 20 de abril se iniciará un curso de formación en competencias digitales dirigido a personas mayores de 60 años. El curso constará de cuatro sesiones que se impartirán cada lunes, de 11:00 a 12:30 horas, en la Sala multiusos de la Biblioteca. Las plazas son limitadas y las inscripciones deben realizarse presencialmente en la Biblioteca.

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Esta iniciativa nace con el objetivo de facilitar la adaptación de la población mayor al proceso de transformación digital actual. El curso pretende dotar a los participantes de las habilidades básicas para el uso cotidiano de sus dispositivos electrónicos. Entre los contenidos se incluyen aspectos como el uso de WhatsApp, la solicitud de cita médica, la búsqueda y escucha de audiolibros o la gestión y almacenamiento de fotografías, entre otros temas de interés.